Youyuan Xia

Xau trader

Youyuan Xia
0 avis
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -61%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
160
Bénéfice trades:
119 (74.37%)
Perte trades:
41 (25.63%)
Meilleure transaction:
648.62 USD
Pire transaction:
-350.43 USD
Bénéfice brut:
5 850.43 USD (440 949 pips)
Perte brute:
-5 309.38 USD (728 239 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (1 006.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 006.80 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
15.93%
Charge de dépôt maximale:
95.34%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.33
Longs trades:
142 (88.75%)
Courts trades:
18 (11.25%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
3.38 USD
Bénéfice moyen:
49.16 USD
Perte moyenne:
-129.50 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-743.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-743.52 USD (3)
Croissance mensuelle:
28.41%
Prévision annuelle:
344.70%
Algo trading:
2%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.31 USD
Maximal:
1 653.01 USD (52.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
77.98% (1 653.01 USD)
Par fonds propres:
67.14% (693.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 150
BTCUSD 8
EURUSD 1
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 852
BTCUSD -313
EURUSD 1
ETHUSD 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 13K
BTCUSD -301K
EURUSD 17
ETHUSD 111
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +648.62 USD
Pire transaction: -350 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 006.80 USD
Perte consécutive maximale: -743.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
TickmillEU-Live
0.25 × 4
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Exness-MT5Real8
0.61 × 515
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Markets.com-Live
1.00 × 1
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Pepperstone-MT5-Live01
1.05 × 169
Exness-MT5Real2
1.07 × 30
OctaFX-Real2
1.07 × 29
72 plus...
黄金日内短线交易，每单止损100u左右，本账号只有部分资金，跟单100止损单来设置跟单比例
Aucun avis
2025.09.26 02:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 11:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 08:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 13:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 11:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.27 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 17:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.03 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:25
No swaps are charged on the signal account
2025.05.21 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 04:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 02:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
