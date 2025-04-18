SignauxSections
William Herrera

JhonseLeo1

William Herrera
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 218%
XMGlobal-MT5 15
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
260
Bénéfice trades:
201 (77.30%)
Perte trades:
59 (22.69%)
Meilleure transaction:
371.96 USD
Pire transaction:
-264.64 USD
Bénéfice brut:
6 567.84 USD (5 488 517 pips)
Perte brute:
-3 566.34 USD (5 779 835 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (357.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
552.14 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
70.86%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
2.60
Longs trades:
181 (69.62%)
Courts trades:
79 (30.38%)
Facteur de profit:
1.84
Rendement attendu:
11.54 USD
Bénéfice moyen:
32.68 USD
Perte moyenne:
-60.45 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-1 156.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 156.60 USD (6)
Croissance mensuelle:
29.55%
Prévision annuelle:
358.55%
Algo trading:
24%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 156.60 USD (33.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.12% (1 156.60 USD)
Par fonds propres:
78.50% (2 772.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 64
BTCUSD 60
US500-SEP25 40
SILVER 25
US500Cash 21
Visa 20
Palantir 8
Netflix 3
EURUSD 3
US500-JUN25 3
HK50Cash 2
GER40Cash 2
EQT 2
Micron 2
Tapestry 2
Cisco 1
Broadcom 1
ETHUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 1.5K
BTCUSD 952
US500-SEP25 159
SILVER 50
US500Cash 261
Visa 71
Palantir 64
Netflix 32
EURUSD -55
US500-JUN25 -61
HK50Cash 57
GER40Cash -103
EQT 11
Micron 18
Tapestry 10
Cisco 7
Broadcom 12
ETHUSD -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 56K
BTCUSD -358K
US500-SEP25 21K
SILVER -3.7K
US500Cash 28K
Visa 343
Palantir 2.6K
Netflix 3.4K
EURUSD -5.2K
US500-JUN25 -7.4K
HK50Cash 273
GER40Cash -33K
EQT 384
Micron 432
Tapestry 668
Cisco 165
Broadcom 1.3K
ETHUSD 2.4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +371.96 USD
Pire transaction: -265 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +357.09 USD
Perte consécutive maximale: -1 156.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

2025.08.09 18:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 06:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 03:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 11:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 10:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 09:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 03:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 02:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 19:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 18:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 17:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 16:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 03:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 14:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 06:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 16:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 19:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 17:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 14:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
