Cristlan Ionut Bobi

BobiTradingX

Cristlan Ionut Bobi
0 avis
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -10%
FTMO-Server2
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
249
Bénéfice trades:
112 (44.97%)
Perte trades:
137 (55.02%)
Meilleure transaction:
207.30 EUR
Pire transaction:
-175.75 EUR
Bénéfice brut:
3 698.92 EUR (206 327 pips)
Perte brute:
-4 698.78 EUR (185 552 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (65.45 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
428.74 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
4.73%
Charge de dépôt maximale:
39.22%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
41 minutes
Facteur de récupération:
-0.60
Longs trades:
139 (55.82%)
Courts trades:
110 (44.18%)
Facteur de profit:
0.79
Rendement attendu:
-4.02 EUR
Bénéfice moyen:
33.03 EUR
Perte moyenne:
-34.30 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-389.34 EUR)
Perte consécutive maximale:
-389.34 EUR (11)
Croissance mensuelle:
-2.90%
Prévision annuelle:
-35.16%
Algo trading:
1%
Prélèvement par solde:
Absolu:
999.86 EUR
Maximal:
1 662.59 EUR (15.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.59% (1 662.59 EUR)
Par fonds propres:
1.83% (182.47 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 123
US30.cash 34
GER40.cash 34
EURUSD 26
US100.cash 13
GBPUSD 12
UK100.cash 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -844
US30.cash 627
GER40.cash -341
EURUSD -743
US100.cash 5
GBPUSD 168
UK100.cash -14
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -3.6K
US30.cash 48K
GER40.cash -22K
EURUSD -1.5K
US100.cash -15
GBPUSD 420
UK100.cash -185
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +207.30 EUR
Pire transaction: -176 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +65.45 EUR
Perte consécutive maximale: -389.34 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexChief-Demo
3.00 × 1
Aucun avis
2025.09.25 09:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 00:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged on the signal account
2025.08.10 09:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.28 10:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 20:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 01:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 13:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 16:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.05 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 19:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 19:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 14:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 11:09
Share of days for 80% of growth is too low
