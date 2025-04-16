SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Axion Small Deposit
Mr Bruno Miguel Tavares Ganhao

Axion Small Deposit

Mr Bruno Miguel Tavares Ganhao
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 167%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 469
Bénéfice trades:
1 863 (75.45%)
Perte trades:
606 (24.54%)
Meilleure transaction:
19.28 GBP
Pire transaction:
-33.10 GBP
Bénéfice brut:
983.80 GBP (76 689 pips)
Perte brute:
-792.05 GBP (55 777 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (7.05 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
29.65 GBP (8)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
36.98%
Charge de dépôt maximale:
135.35%
Dernier trade:
9 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.74
Longs trades:
1 614 (65.37%)
Courts trades:
855 (34.63%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
0.08 GBP
Bénéfice moyen:
0.53 GBP
Perte moyenne:
-1.31 GBP
Pertes consécutives maximales:
11 (-208.89 GBP)
Perte consécutive maximale:
-208.89 GBP (11)
Croissance mensuelle:
-13.01%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.07 GBP
Maximal:
257.71 GBP (39.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.25% (257.26 GBP)
Par fonds propres:
42.95% (109.40 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 2326
GBPCAD 36
AUDCAD 29
GBPUSD 22
AUDUSD 18
USDCHF 17
USDCAD 14
NZDCAD 5
AUDNZD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 229
GBPCAD 6
AUDCAD 3
GBPUSD 3
AUDUSD 2
USDCHF 0
USDCAD 1
NZDCAD 1
AUDNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 18K
GBPCAD 1.1K
AUDCAD 348
GBPUSD 446
AUDUSD 324
USDCHF -11
USDCAD 238
NZDCAD 180
AUDNZD 134
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.28 GBP
Pire transaction: -33 GBP
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +7.05 GBP
Perte consécutive maximale: -208.89 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
ICMarketsSC-Live24
0.74 × 74
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
FusionMarkets-Live 2
1.93 × 378
Trading Forex Currencies on M15 and M1 Charts. 
Good results with small drawdown. 
This was started with a $100 account to prove that you can start with a small deposit so in the beginning some drawdown was expected. 
Normally no overnight and weekend exposure.
Enjoy trading and only use what you can afford to risk. 
Aucun avis
2025.09.23 16:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 03:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 06:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 20:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 19:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 14:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 00:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 01:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 07:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.07 18:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 17:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 22:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.21 07:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 12:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 10:10
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.05.17 20:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.07 23:24
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.07 23:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Axion Small Deposit
30 USD par mois
167%
0
0
USD
339
GBP
22
100%
2 469
75%
37%
1.24
0.08
GBP
43%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.