SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CAPITAL
Raylson Da Silva De Oliveira

CAPITAL

Raylson Da Silva De Oliveira
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2025 57%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
300
Bénéfice trades:
223 (74.33%)
Perte trades:
77 (25.67%)
Meilleure transaction:
559.03 USD
Pire transaction:
-389.06 USD
Bénéfice brut:
9 047.74 USD (104 632 pips)
Perte brute:
-4 017.46 USD (45 874 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (833.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 442.76 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
53.27%
Charge de dépôt maximale:
12.47%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
4.66
Longs trades:
234 (78.00%)
Courts trades:
66 (22.00%)
Facteur de profit:
2.25
Rendement attendu:
16.77 USD
Bénéfice moyen:
40.57 USD
Perte moyenne:
-52.17 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-105.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 066.57 USD (7)
Croissance mensuelle:
18.22%
Prévision annuelle:
223.78%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
533.98 USD
Maximal:
1 078.31 USD (11.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.58% (1 066.57 USD)
Par fonds propres:
22.16% (255.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 216
AUDCAD 84
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.6K
AUDCAD 1.4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 61K
AUDCAD -2.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +559.03 USD
Pire transaction: -389 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +833.76 USD
Perte consécutive maximale: -105.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MonetaMarkets-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
14.00 × 1
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
Maximum risk -36%
Risk per set of trades from -1% to -3%
Trading with SL and TP
XAUUSD/ GBPUSD /AUDCAD
Strategy uses DXY
RECOMMENDED MINIMUM $1000


Aucun avis
2025.08.05 06:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 17:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 03:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 20:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.63% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 15:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.23 16:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 03:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 23:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 21:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 11:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.22 08:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 07:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.17 13:05
Share of trading days is too low
2025.04.17 13:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.17 11:54
Share of trading days is too low
2025.04.17 11:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.17 11:54
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.16 08:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 08:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
