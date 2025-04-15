SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ICTrading_BTC
Adrian Nieves De La Cruz

ICTrading_BTC

Adrian Nieves De La Cruz
0 avis
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -36%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 759
Bénéfice trades:
1 808 (65.53%)
Perte trades:
951 (34.47%)
Meilleure transaction:
19.76 EUR
Pire transaction:
-33.72 EUR
Bénéfice brut:
3 252.68 EUR (20 040 188 pips)
Perte brute:
-3 568.55 EUR (26 309 888 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (8.04 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
65.51 EUR (19)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
59.86%
Charge de dépôt maximale:
17.64%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
104
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.54
Longs trades:
1 360 (49.29%)
Courts trades:
1 399 (50.71%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.11 EUR
Bénéfice moyen:
1.80 EUR
Perte moyenne:
-3.75 EUR
Pertes consécutives maximales:
13 (-62.10 EUR)
Perte consécutive maximale:
-80.15 EUR (10)
Croissance mensuelle:
-7.40%
Prévision annuelle:
-89.76%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
359.44 EUR
Maximal:
584.37 EUR (47.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.02% (584.37 EUR)
Par fonds propres:
21.42% (138.86 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1510
BTCUSD 840
USDJPY 327
GBPAUD 22
AUDCAD 20
NZDCAD 13
AUDNZD 11
GBPCHF 8
AUDUSD 3
EURAUD 3
EURCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 408
BTCUSD -683
USDJPY 29
GBPAUD -13
AUDCAD -47
NZDCAD 37
AUDNZD -67
GBPCHF 1
AUDUSD 7
EURAUD -34
EURCHF 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 27K
BTCUSD -6.3M
USDJPY 1.6K
GBPAUD -485
AUDCAD -90
NZDCAD 2.6K
AUDNZD -3.8K
GBPCHF 59
AUDUSD 185
EURAUD -1.3K
EURCHF 7
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.76 EUR
Pire transaction: -34 EUR
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +8.04 EUR
Perte consécutive maximale: -62.10 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-Live29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.18 23:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.01 02:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 01:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 21:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 03:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 17:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 23:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 03:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 01:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 11:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 17:12
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 02:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 08:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.4% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 21:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 15:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 16:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.18 08:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
