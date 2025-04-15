SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Double
SYED MUHAMMAD AZIM

Double

0 avis
Fiabilité
24 semaines
1 / 4.6K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1 122%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 262
Bénéfice trades:
1 265 (55.92%)
Perte trades:
997 (44.08%)
Meilleure transaction:
4 738.00 USD
Pire transaction:
-2 155.92 USD
Bénéfice brut:
76 800.55 USD (3 534 562 pips)
Perte brute:
-27 730.23 USD (2 935 138 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (5 092.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 375.61 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
65.71%
Charge de dépôt maximale:
130.28%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
8.51
Longs trades:
1 571 (69.45%)
Courts trades:
691 (30.55%)
Facteur de profit:
2.77
Rendement attendu:
21.69 USD
Bénéfice moyen:
60.71 USD
Perte moyenne:
-27.81 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-258.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 764.32 USD (3)
Croissance mensuelle:
64.75%
Prévision annuelle:
785.65%
Algo trading:
72%
Prélèvement par solde:
Absolu:
384.84 USD
Maximal:
5 764.32 USD (20.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.28% (436.54 USD)
Par fonds propres:
80.63% (20 909.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1354
USTEC 868
GBPUSD 26
XAGUSD 8
AUDUSD 2
ETHUSD 1
CADCHF 1
AUDJPY 1
UK100 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 32K
USTEC 12K
GBPUSD 2.6K
XAGUSD 2K
AUDUSD 89
ETHUSD 248
CADCHF -215
AUDJPY 161
UK100 109
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 752K
USTEC -160K
GBPUSD 1.9K
XAGUSD 1.3K
AUDUSD 357
ETHUSD 2.5K
CADCHF -171
AUDJPY 237
UK100 1K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 738.00 USD
Pire transaction: -2 156 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +5 092.71 USD
Perte consécutive maximale: -258.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 1
XM.COM-Real 14
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
AM-Live2
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
XM.COM-Real 17
0.00 × 1
ThreeTrader-Demo
0.00 × 10
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
TitanFX-Demo01
0.00 × 5
Exness-Real15
0.00 × 10
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 2
316 plus...
..
Aucun avis
2025.09.11 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 14:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.15 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.09 11:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 16:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 11:51
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 16:11
No swaps are charged
2025.08.04 16:11
No swaps are charged
2025.08.01 20:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 14:26
No swaps are charged on the signal account
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Double
30 USD par mois
1 122%
1
4.6K
USD
24K
USD
24
72%
2 262
55%
66%
2.76
21.69
USD
81%
1:200
Copier

