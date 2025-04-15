SignauxSections
Guillaume Jean Baptiste Nicolas Mulois

AI Starter Pack EA

Guillaume Jean Baptiste Nicolas Mulois
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 219%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 534
Bénéfice trades:
1 242 (80.96%)
Perte trades:
292 (19.04%)
Meilleure transaction:
218.98 EUR
Pire transaction:
-37.27 EUR
Bénéfice brut:
4 820.80 EUR (428 958 pips)
Perte brute:
-434.40 EUR (51 444 pips)
Gains consécutifs maximales:
56 (46.72 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
428.38 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.89%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
95.88
Longs trades:
1 071 (69.82%)
Courts trades:
463 (30.18%)
Facteur de profit:
11.10
Rendement attendu:
2.86 EUR
Bénéfice moyen:
3.88 EUR
Perte moyenne:
-1.49 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-45.75 EUR)
Perte consécutive maximale:
-45.75 EUR (11)
Croissance mensuelle:
27.36%
Prévision annuelle:
332.01%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
45.75 EUR (1.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.48% (45.75 EUR)
Par fonds propres:
74.04% (4 724.39 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 615
AUDCAD 444
AUDNZD 394
XAUUSD 81
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 1.6K
AUDCAD 1.1K
AUDNZD 345
XAUUSD 1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 103K
AUDCAD 66K
AUDNZD 42K
XAUUSD 177K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +218.98 EUR
Pire transaction: -37 EUR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +46.72 EUR
Perte consécutive maximale: -45.75 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

UniverseWheel-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 6
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live26
0.08 × 26
Axi-US06-Live
0.47 × 108
ATCBrokers-Live 1
0.70 × 305
BlackBullMarkets-Live
1.23 × 663
MEXIntGroup-Real
3.35 × 17
FBS-Real-8
5.00 × 1
AI Stater Pack IA
Aucun avis
2025.09.09 14:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.29 15:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 15:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 04:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 02:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 01:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 13:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 12:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 09:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 07:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 01:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 19:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 04:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 09:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 04:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
