Signaux / MetaTrader 4 / Saving Gold 888
Jirapong Kreusonthi

Saving Gold 888

Jirapong Kreusonthi
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 30%
FBS-Real-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 619
Bénéfice trades:
1 086 (67.07%)
Perte trades:
533 (32.92%)
Meilleure transaction:
1 879.23 USD
Pire transaction:
-403.82 USD
Bénéfice brut:
13 946.29 USD (521 854 pips)
Perte brute:
-9 548.80 USD (502 078 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (66.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 870.03 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
45.26%
Charge de dépôt maximale:
17.15%
Dernier trade:
30 il y a des minutes
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.57
Longs trades:
912 (56.33%)
Courts trades:
707 (43.67%)
Facteur de profit:
1.46
Rendement attendu:
2.72 USD
Bénéfice moyen:
12.84 USD
Perte moyenne:
-17.92 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-2 792.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 792.51 USD (12)
Croissance mensuelle:
3.38%
Prévision annuelle:
41.03%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.82 USD
Maximal:
2 792.51 USD (57.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.90% (2 792.51 USD)
Par fonds propres:
32.00% (6 597.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1614
EURUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4.4K
EURUSD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 20K
EURUSD -289
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 879.23 USD
Pire transaction: -404 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +66.46 USD
Perte consécutive maximale: -2 792.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AUSForex-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
PowerTrade-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 5
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
BDSwissGlobal-Real01
0.00 × 1
170 plus...
Aucun avis
2025.06.25 05:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 10:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 12:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 04:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 03:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 06:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 10:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 08:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 20:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 16:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 08:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.30 09:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 06:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 15:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.27 14:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.27 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 13:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 12:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 14:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 06:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
