Xing Jian Zheng

Zxjlovemt4XAUUSD

Xing Jian Zheng
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 223%
ECMarkets-Live06
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8 783
Bénéfice trades:
6 208 (70.68%)
Perte trades:
2 575 (29.32%)
Meilleure transaction:
24 449.40 USD
Pire transaction:
-13 966.40 USD
Bénéfice brut:
95 604.66 USD (1 915 976 pips)
Perte brute:
-77 192.06 USD (1 740 124 pips)
Gains consécutifs maximales:
71 (777.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
24 545.20 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
35.84%
Charge de dépôt maximale:
43.31%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
1206
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.15
Longs trades:
7 501 (85.40%)
Courts trades:
1 282 (14.60%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
2.10 USD
Bénéfice moyen:
15.40 USD
Perte moyenne:
-29.98 USD
Pertes consécutives maximales:
56 (-7 990.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-13 966.40 USD (1)
Croissance mensuelle:
23.44%
Prévision annuelle:
284.42%
Algo trading:
47%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 292.43 USD
Maximal:
16 039.08 USD (70.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
91.21% (13 966.40 USD)
Par fonds propres:
76.42% (19 734.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 8777
BTCUSD 5
EURUSD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 18K
BTCUSD 0
EURUSD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 172K
BTCUSD 4K
EURUSD -14
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24 449.40 USD
Pire transaction: -13 966 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +777.24 USD
Perte consécutive maximale: -7 990.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ECMarkets-Live06" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real28
0.00 × 1
DBGMarkets-Live
3.57 × 21
xChief-DirectFX
6.30 × 30
follow me
Aucun avis
2025.10.08 06:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 07:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.23 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 09:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 02:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 04:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 15:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.14 16:50
No swaps are charged on the signal account
2025.06.15 04:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.15 03:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 16:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 04:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 04:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 01:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 23:43
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 22:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.