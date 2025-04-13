SignauxSections
Heru Budiman Sutanto St

Valbury 30K

Heru Budiman Sutanto St
0 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 34%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 233
Bénéfice trades:
623 (50.52%)
Perte trades:
610 (49.47%)
Meilleure transaction:
1 810.23 USD
Pire transaction:
-798.72 USD
Bénéfice brut:
32 160.93 USD (293 846 pips)
Perte brute:
-23 030.10 USD (356 481 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (660.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 155.71 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
41.91%
Charge de dépôt maximale:
16.28%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
4.67
Longs trades:
673 (54.58%)
Courts trades:
560 (45.42%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
7.41 USD
Bénéfice moyen:
51.62 USD
Perte moyenne:
-37.75 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-1 631.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 631.67 USD (18)
Croissance mensuelle:
3.02%
Prévision annuelle:
36.61%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
617.84 USD
Maximal:
1 953.70 USD (4.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.86% (1 953.70 USD)
Par fonds propres:
17.75% (5 594.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY.fs1 1026
XAUUSD.fs1 207
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY.fs1 3.7K
XAUUSD.fs1 5.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY.fs1 -58K
XAUUSD.fs1 -2.2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 810.23 USD
Pire transaction: -799 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +660.41 USD
Perte consécutive maximale: -1 631.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ValburyAsiaFutures-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 08:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.26 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 08:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 05:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 01:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 07:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
