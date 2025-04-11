SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Max Finance
Maksim Bodrov

Max Finance

Maksim Bodrov
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 126%
AMarkets-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
465
Bénéfice trades:
413 (88.81%)
Perte trades:
52 (11.18%)
Meilleure transaction:
24.62 USD
Pire transaction:
-92.71 USD
Bénéfice brut:
464.36 USD (143 255 pips)
Perte brute:
-338.53 USD (100 001 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (64.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
64.49 USD (42)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
91.59%
Charge de dépôt maximale:
156.54%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.01
Longs trades:
285 (61.29%)
Courts trades:
180 (38.71%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
0.27 USD
Bénéfice moyen:
1.12 USD
Perte moyenne:
-6.51 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-40.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-92.71 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.25%
Prévision annuelle:
27.32%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
27.94 USD
Maximal:
124.10 USD (63.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.52% (124.10 USD)
Par fonds propres:
70.00% (151.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 345
S&P500.spot 63
ETHUSD 39
XAUUSD 18
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 136
S&P500.spot 8
ETHUSD 9
XAUUSD -27
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 16K
S&P500.spot 8K
ETHUSD 22K
XAUUSD -2.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.62 USD
Pire transaction: -93 USD
Gains consécutifs maximales: 42
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +64.49 USD
Perte consécutive maximale: -40.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AMarkets-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

SolidECN-Server
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.09 × 164
ICMarketsSC-MT5
1.03 × 29
PhillipFutures-Server
1.50 × 8
AMarkets-Real
2.85 × 3140
ForexClub-MT5 Real Server
3.07 × 123
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.50 × 2
FreshForex-MT5
3.67 × 3
RoboForex-Pro
7.00 × 20
Торговля осуществляется в ручном режиме.
Aucun avis
2025.09.23 17:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 11:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 03:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 20:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 16:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 15:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 20:17
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.8% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.05 15:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 19:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 10:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 07:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 10:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 08:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 09:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
