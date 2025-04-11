SignauxSections
Sik Keung Lee

Jake Vantage HKer2

Sik Keung Lee
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 586%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
412
Bénéfice trades:
341 (82.76%)
Perte trades:
71 (17.23%)
Meilleure transaction:
185.07 USD
Pire transaction:
-228.12 USD
Bénéfice brut:
5 751.30 USD (92 305 pips)
Perte brute:
-2 527.71 USD (39 316 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (337.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
349.64 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
94.74%
Charge de dépôt maximale:
111.43%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
6.32
Longs trades:
290 (70.39%)
Courts trades:
122 (29.61%)
Facteur de profit:
2.28
Rendement attendu:
7.82 USD
Bénéfice moyen:
16.87 USD
Perte moyenne:
-35.60 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-510.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-510.18 USD (4)
Croissance mensuelle:
30.92%
Prévision annuelle:
375.20%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
510.18 USD (21.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.73% (510.18 USD)
Par fonds propres:
83.88% (1 574.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CHFJPY+ 47
GBPNZD+ 33
EURCAD+ 28
EURJPY+ 26
CADJPY+ 25
GBPJPY+ 25
EURNZD+ 23
GBPCAD+ 22
EURAUD+ 22
EURGBP+ 19
NZDUSD+ 15
NZDJPY+ 15
USDJPY+ 14
AUDCAD+ 13
NZDCAD+ 12
USDCAD+ 11
EURUSD+ 8
AUDUSD+ 7
AUDNZD+ 7
USDCHF+ 7
GBPAUD+ 6
GBPCHF+ 5
GBPUSD+ 5
CADCHF+ 4
AUDJPY+ 4
NZDCHF+ 3
AUDCHF+ 3
EURCHF+ 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CHFJPY+ 493
GBPNZD+ 249
EURCAD+ 351
EURJPY+ 166
CADJPY+ 305
GBPJPY+ 225
EURNZD+ -253
GBPCAD+ 155
EURAUD+ 212
EURGBP+ -188
NZDUSD+ 108
NZDJPY+ 125
USDJPY+ 63
AUDCAD+ 83
NZDCAD+ 115
USDCAD+ 85
EURUSD+ 104
AUDUSD+ 97
AUDNZD+ 69
USDCHF+ 105
GBPAUD+ 90
GBPCHF+ 121
GBPUSD+ 96
CADCHF+ 89
AUDJPY+ 54
NZDCHF+ 24
AUDCHF+ 34
EURCHF+ 45
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CHFJPY+ 7.3K
GBPNZD+ 2.2K
EURCAD+ 4.8K
EURJPY+ 2.6K
CADJPY+ 4.4K
GBPJPY+ 640
EURNZD+ -739
GBPCAD+ 3.9K
EURAUD+ 3.4K
EURGBP+ -1.6K
NZDUSD+ 2.5K
NZDJPY+ 3.4K
USDJPY+ 529
AUDCAD+ 1.9K
NZDCAD+ 2.7K
USDCAD+ 822
EURUSD+ 1.3K
AUDUSD+ 1.9K
AUDNZD+ 1.6K
USDCHF+ 1.3K
GBPAUD+ 1.8K
GBPCHF+ 975
GBPUSD+ 2K
CADCHF+ 761
AUDJPY+ 1.2K
NZDCHF+ 302
AUDCHF+ 486
EURCHF+ 721
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +185.07 USD
Pire transaction: -228 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +337.10 USD
Perte consécutive maximale: -510.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Copy 1/5 lot from HKer2 mother 80202 0828
Aucun avis
2025.09.23 12:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 21:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 00:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 21:44
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 20:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 08:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 08:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
