SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Way to stars updated
Wei Tu

Way to stars updated

Wei Tu
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 148%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
377
Bénéfice trades:
278 (73.74%)
Perte trades:
99 (26.26%)
Meilleure transaction:
1.78 USD
Pire transaction:
-5.99 USD
Bénéfice brut:
208.81 USD (21 120 pips)
Perte brute:
-60.44 USD (5 857 pips)
Gains consécutifs maximales:
126 (164.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
164.02 USD (126)
Ratio de Sharpe:
0.50
Activité de trading:
1.16%
Charge de dépôt maximale:
5.68%
Dernier trade:
24 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
4.70
Longs trades:
140 (37.14%)
Courts trades:
237 (62.86%)
Facteur de profit:
3.45
Rendement attendu:
0.39 USD
Bénéfice moyen:
0.75 USD
Perte moyenne:
-0.61 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-2.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-31.55 USD (15)
Croissance mensuelle:
0.39%
Prévision annuelle:
4.71%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
31.55 USD (11.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.62% (31.55 USD)
Par fonds propres:
10.18% (27.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 377
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 148
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.78 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 126
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +164.02 USD
Perte consécutive maximale: -2.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.28 × 421
ICMarketsEU-MT5-2
0.29 × 7
BlackBullMarkets-Live
0.36 × 103
ICMarketsSC-MT5-4
0.36 × 1638
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Live
0.47 × 132
ForexClub-MT5 Real Server
0.53 × 459
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 2067
GoMarkets-Live
0.64 × 87
71 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.08 01:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 22:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 02:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 20:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 00:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 21:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 05:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 20:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 01:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 21:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 00:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.29 00:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 01:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 22:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 11:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 21:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.30 20:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire