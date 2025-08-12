SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / TwoMinScalper
Jurgen Van Vliet

TwoMinScalper

Jurgen Van Vliet
1 avis
Fiabilité
25 semaines
1 / 50 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 49%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
752
Bénéfice trades:
526 (69.94%)
Perte trades:
226 (30.05%)
Meilleure transaction:
94.16 EUR
Pire transaction:
-200.97 EUR
Bénéfice brut:
3 363.11 EUR (174 002 pips)
Perte brute:
-2 738.55 EUR (92 493 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (73.50 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
107.50 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
45.06%
Charge de dépôt maximale:
115.29%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
2.12
Longs trades:
378 (50.27%)
Courts trades:
374 (49.73%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
0.83 EUR
Bénéfice moyen:
6.39 EUR
Perte moyenne:
-12.12 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-30.12 EUR)
Perte consécutive maximale:
-294.59 EUR (2)
Croissance mensuelle:
-14.91%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
39%
Prélèvement par solde:
Absolu:
192.52 EUR
Maximal:
294.59 EUR (25.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.99% (197.39 EUR)
Par fonds propres:
60.09% (389.20 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 518
EURUSD 37
GBPUSD 34
CL-OIL 26
XAGUSD 26
GBPJPY 23
USDCAD 19
AUDUSD 14
EURGBP 13
AUDNZD 8
MSFT 7
EURJPY 7
GBPCAD 5
NZDUSD 4
NAS100.r 4
TSLA 2
USDJPY 1
USDCHF 1
ARKK 1
XAGAUD 1
EURAUD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 655
EURUSD 209
GBPUSD 19
CL-OIL -317
XAGUSD -20
GBPJPY 18
USDCAD 49
AUDUSD -44
EURGBP 130
AUDNZD -50
MSFT 75
EURJPY -40
GBPCAD 6
NZDUSD 4
NAS100.r 22
TSLA 43
USDJPY -19
USDCHF 0
ARKK -9
XAGAUD -12
EURAUD -7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 61K
EURUSD 4.7K
GBPUSD 1.3K
CL-OIL -4.8K
XAGUSD -336
GBPJPY 156
USDCAD -580
AUDUSD -182
EURGBP 633
AUDNZD -966
MSFT 948
EURJPY -216
GBPCAD 402
NZDUSD 10
NAS100.r 11K
TSLA 8.8K
USDJPY -67
USDCHF 4
ARKK 300
XAGAUD -185
EURAUD -105
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +94.16 EUR
Pire transaction: -201 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +73.50 EUR
Perte consécutive maximale: -30.12 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageTradingLtd-Live
0.24 × 25
VantagePrimeLimited-Live
0.33 × 191
VantageInternational-Live 3
0.70 × 349
JunoMarkets-Server
1.06 × 51
VantageInternational-Live
3.10 × 1234
RoboForex-Pro
3.50 × 4
YLDFX-Server 01
7.61 × 193
Scalping the 2 min charts on gold and forex. No dca or martingale crazyness. 
Note moyenne:
wes0424d
29
wes0424d 2025.08.12 10:31 
 

I have been following Jurgen for almost a month now and am in profit. He has more than a 65% win rate and is extremely reliable. I had an issue with following which stricly was not his fault but when contacted he happily helped me to resolve it. I would 100% recommend following him. Dave

2025.09.25 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 00:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 15:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 07:54
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 13:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 12:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 11:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 18:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 09:36
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.88% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 07:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 02:09
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 18:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 00:47
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.46% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 12:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 15:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 17:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TwoMinScalper
30 USD par mois
49%
1
50
USD
493
EUR
25
39%
752
69%
45%
1.22
0.83
EUR
60%
1:500
