Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real8 0.00 × 1 VantageInternational-Live 4 0.00 × 1 VantageTradingLtd-Live 0.24 × 25 VantagePrimeLimited-Live 0.33 × 191 VantageInternational-Live 3 0.70 × 349 JunoMarkets-Server 1.06 × 51 VantageInternational-Live 3.10 × 1234 RoboForex-Pro 3.50 × 4 YLDFX-Server 01 7.61 × 193