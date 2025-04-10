SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Patience
Mustafa Sabir

Patience

Mustafa Sabir
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 194%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
141
Bénéfice trades:
82 (58.15%)
Perte trades:
59 (41.84%)
Meilleure transaction:
79.85 USD
Pire transaction:
-48.31 USD
Bénéfice brut:
872.25 USD (476 086 pips)
Perte brute:
-737.42 USD (417 326 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (286.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
286.41 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
27.20%
Charge de dépôt maximale:
6.88%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
0.64
Longs trades:
118 (83.69%)
Courts trades:
23 (16.31%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
0.96 USD
Bénéfice moyen:
10.64 USD
Perte moyenne:
-12.50 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-36.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-119.90 USD (3)
Croissance mensuelle:
4.85%
Prévision annuelle:
58.90%
Algo trading:
63%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
212.20 USD (50.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.25% (176.37 USD)
Par fonds propres:
15.22% (84.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 90
EURUSD 50
profit 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 103
EURUSD -48
profit 80
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 60K
EURUSD -1.5K
profit 0
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +79.85 USD
Pire transaction: -48 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +286.41 USD
Perte consécutive maximale: -36.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 4
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
XMGlobal-Real 16
0.00 × 1
VitalMarkets-Live
0.00 × 8
TitanFX-Demo01
0.00 × 99
CapitalComBY-Real
0.00 × 5
BullSphereLimited-Live-UK-3
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 8
Axi-US12-Live
0.00 × 13
OctaFX-Real10
0.00 × 16
TickmillEU-Live
0.00 × 22
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 26
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
AudentiaCapital-Live
0.00 × 6
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
GMI-Live08
0.00 × 63
LirunexLimited-Live
0.00 × 24
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
FOXMarkets-Live
0.00 × 75
Exness-Real15
0.00 × 80
Exness-Real25
0.00 × 22
925 plus...
Aucun avis
2025.06.23 12:49
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.76% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 03:03
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.24% of days out of 165 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 17:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 19:53
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.91% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 15:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 19:33
Share of trading days is too low
2025.05.02 18:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 11:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 07:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 17:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 12:22
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 10.64% of days out of the 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 12:22
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.04.10 12:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
