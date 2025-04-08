SignauxSections
Rafal Wawrzyniuk

MrWawrzyniuk

Rafal Wawrzyniuk
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 32%
OneRoyal-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
58
Bénéfice trades:
41 (70.68%)
Perte trades:
17 (29.31%)
Meilleure transaction:
407.26 PLN
Pire transaction:
-359.39 PLN
Bénéfice brut:
4 112.90 PLN (998 072 pips)
Perte brute:
-928.19 PLN (36 288 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (2 631.83 PLN)
Bénéfice consécutif maximal:
2 631.83 PLN (20)
Ratio de Sharpe:
0.37
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
81.11%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
42 jours
Facteur de récupération:
4.61
Longs trades:
49 (84.48%)
Courts trades:
9 (15.52%)
Facteur de profit:
4.43
Rendement attendu:
54.91 PLN
Bénéfice moyen:
100.31 PLN
Perte moyenne:
-54.60 PLN
Pertes consécutives maximales:
4 (-690.25 PLN)
Perte consécutive maximale:
-690.25 PLN (4)
Croissance mensuelle:
1.15%
Prévision annuelle:
13.95%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
690.25 PLN
Maximal:
690.25 PLN (17.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.90% (690.25 PLN)
Par fonds propres:
25.57% (2 552.54 PLN)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOOGL.US 8
US500 7
TLT.US 6
NVDA.US 6
MSFT.US 6
AMZN.US 5
MRVL.US 4
ANET.US 3
JNJ.US 2
LLY.US 2
MCD.US 2
LMT.US 2
UNH.US 1
AMAT.US 1
US2000 1
AAPL.US 1
VXX.US 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOOGL.US 59
US500 -44
TLT.US -199
NVDA.US 259
MSFT.US 495
AMZN.US 56
MRVL.US 128
ANET.US 53
JNJ.US 8
LLY.US 27
MCD.US 9
LMT.US 53
UNH.US 6
AMAT.US 21
US2000 -1
AAPL.US 14
VXX.US 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOOGL.US 60K
US500 -4.1K
TLT.US -14K
NVDA.US 175K
MSFT.US 465K
AMZN.US 63K
MRVL.US 25K
ANET.US 50K
JNJ.US 7.8K
LLY.US 29K
MCD.US 8.7K
LMT.US 58K
UNH.US 5.8K
AMAT.US 20K
US2000 -44
AAPL.US 13K
VXX.US 9
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +407.26 PLN
Pire transaction: -359 PLN
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +2 631.83 PLN
Perte consécutive maximale: -690.25 PLN

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OneRoyal-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.10.21 16:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 18:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 16:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 17:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 16:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.12 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.11 18:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 17:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 18:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 23:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 20:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 22:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 15:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.17 20:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 18:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
