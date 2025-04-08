- Croissance
Trades:
58
Bénéfice trades:
41 (70.68%)
Perte trades:
17 (29.31%)
Meilleure transaction:
407.26 PLN
Pire transaction:
-359.39 PLN
Bénéfice brut:
4 112.90 PLN (998 072 pips)
Perte brute:
-928.19 PLN (36 288 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (2 631.83 PLN)
Bénéfice consécutif maximal:
2 631.83 PLN (20)
Ratio de Sharpe:
0.37
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
81.11%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
42 jours
Facteur de récupération:
4.61
Longs trades:
49 (84.48%)
Courts trades:
9 (15.52%)
Facteur de profit:
4.43
Rendement attendu:
54.91 PLN
Bénéfice moyen:
100.31 PLN
Perte moyenne:
-54.60 PLN
Pertes consécutives maximales:
4 (-690.25 PLN)
Perte consécutive maximale:
-690.25 PLN (4)
Croissance mensuelle:
1.15%
Prévision annuelle:
13.95%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
690.25 PLN
Maximal:
690.25 PLN (17.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.90% (690.25 PLN)
Par fonds propres:
25.57% (2 552.54 PLN)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOOGL.US
|8
|US500
|7
|TLT.US
|6
|NVDA.US
|6
|MSFT.US
|6
|AMZN.US
|5
|MRVL.US
|4
|ANET.US
|3
|JNJ.US
|2
|LLY.US
|2
|MCD.US
|2
|LMT.US
|2
|UNH.US
|1
|AMAT.US
|1
|US2000
|1
|AAPL.US
|1
|VXX.US
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOOGL.US
|59
|US500
|-44
|TLT.US
|-199
|NVDA.US
|259
|MSFT.US
|495
|AMZN.US
|56
|MRVL.US
|128
|ANET.US
|53
|JNJ.US
|8
|LLY.US
|27
|MCD.US
|9
|LMT.US
|53
|UNH.US
|6
|AMAT.US
|21
|US2000
|-1
|AAPL.US
|14
|VXX.US
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOOGL.US
|60K
|US500
|-4.1K
|TLT.US
|-14K
|NVDA.US
|175K
|MSFT.US
|465K
|AMZN.US
|63K
|MRVL.US
|25K
|ANET.US
|50K
|JNJ.US
|7.8K
|LLY.US
|29K
|MCD.US
|8.7K
|LMT.US
|58K
|UNH.US
|5.8K
|AMAT.US
|20K
|US2000
|-44
|AAPL.US
|13K
|VXX.US
|9
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +407.26 PLN
Pire transaction: -359 PLN
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +2 631.83 PLN
Perte consécutive maximale: -690.25 PLN
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OneRoyal-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
