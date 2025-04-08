SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / THPX2
Ai Jing Gao

THPX2

Ai Jing Gao
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 41%
NCESC-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 334
Bénéfice trades:
1 475 (63.19%)
Perte trades:
859 (36.80%)
Meilleure transaction:
4 823.24 USD
Pire transaction:
-529.25 USD
Bénéfice brut:
103 802.48 USD (445 211 pips)
Perte brute:
-68 390.98 USD (222 003 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (1 711.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 105.45 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
53.09%
Charge de dépôt maximale:
14.28%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
3.98
Longs trades:
1 189 (50.94%)
Courts trades:
1 145 (49.06%)
Facteur de profit:
1.52
Rendement attendu:
15.17 USD
Bénéfice moyen:
70.37 USD
Perte moyenne:
-79.62 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-1 346.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 055.71 USD (5)
Croissance mensuelle:
10.19%
Prévision annuelle:
123.64%
Algo trading:
37%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
8 893.63 USD (22.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.81% (8 893.63 USD)
Par fonds propres:
5.22% (725.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WTIBTC 1431
WTIBTC.stp 894
XAUBTC.stp 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WTIBTC 10K
WTIBTC.stp 24K
XAUBTC.stp 971
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WTIBTC 74K
WTIBTC.stp 149K
XAUBTC.stp 423
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 823.24 USD
Pire transaction: -529 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +1 711.03 USD
Perte consécutive maximale: -1 346.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

NCESC-Live
5.83 × 280
Aucun avis
2025.09.25 04:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.31 20:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 11:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 00:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 08:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 04:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 19:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 08:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 04:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 13:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 14:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 19:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 17:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 17:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 09:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
