SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FlxF37057m2
John Kusuma

FlxF37057m2

John Kusuma
0 avis
41 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -7%
FBS-Real-10
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 369
Bénéfice trades:
2 220 (65.89%)
Perte trades:
1 149 (34.11%)
Meilleure transaction:
9 761.88 USD
Pire transaction:
-121 983.01 USD
Bénéfice brut:
119 010.73 USD (444 120 pips)
Perte brute:
-212 728.78 USD (431 262 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (975.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
37 443.12 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
19.52%
Charge de dépôt maximale:
9.50%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
714
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.58
Longs trades:
1 581 (46.93%)
Courts trades:
1 788 (53.07%)
Facteur de profit:
0.56
Rendement attendu:
-27.82 USD
Bénéfice moyen:
53.61 USD
Perte moyenne:
-185.14 USD
Pertes consécutives maximales:
39 (-5 893.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-121 983.01 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.75%
Prévision annuelle:
34.01%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
123 992.99 USD
Maximal:
162 037.82 USD (117.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.18% (162 037.82 USD)
Par fonds propres:
36.07% (131 186.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 3349
archived 17
USDJPY 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 19K
archived -112K
USDJPY 28
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 12K
archived 0
USDJPY 696
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9 761.88 USD
Pire transaction: -121 983 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +975.75 USD
Perte consécutive maximale: -5 893.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 10
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
MEXIntGroup-Real
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
Maxco-Demo
0.00 × 1
NPBFX-Real
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 2
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
FBS-Real-12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Pepperstone-01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 8
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 2
70 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
ok
Aucun avis
2025.09.06 23:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.01 05:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 05:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 10:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 08:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 07:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 08:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 07:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.03 02:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 00:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 13:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 14:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.07 02:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.06 23:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 23:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 00:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 14:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 06:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 09:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FlxF37057m2
30 USD par mois
-7%
0
0
USD
494K
USD
41
99%
3 369
65%
20%
0.55
-27.82
USD
36%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.