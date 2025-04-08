Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live06 0.00 × 1 FBS-Real-4 0.00 × 2 Exness-Real 0.00 × 1 EuroTradeGlobal-Live01 0.00 × 1 MonetaMarkets-Live01 0.00 × 10 ICMarkets-Live12 0.00 × 1 MEXIntGroup-Real 0.00 × 1 FPMarkets-Live 0.00 × 1 EurotradeSA-Live01 0.00 × 2 Maxco-Demo 0.00 × 1 NPBFX-Real 0.00 × 1 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 4 RoboForex-Prime 0.00 × 2 Tickmill-Live05 0.00 × 2 XMTrading-Real 49 0.00 × 2 FBS-Real-12 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 2 Pepperstone-01 0.00 × 1 Pepperstone-Edge03 0.00 × 1 FxPro.com-Real05 0.00 × 2 Tickmill-Live02 0.00 × 8 TickmillUK-Live03 0.00 × 1 XMGlobal-Real 21 0.00 × 1 FXOpen-Real2 0.00 × 1 FXOpenUK-ECN Live Server 0.00 × 2 70 plus...