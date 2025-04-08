- Croissance
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
Trades:
3 369
Bénéfice trades:
2 220 (65.89%)
Perte trades:
1 149 (34.11%)
Meilleure transaction:
9 761.88 USD
Pire transaction:
-121 983.01 USD
Bénéfice brut:
119 010.73 USD (444 120 pips)
Perte brute:
-212 728.78 USD (431 262 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (975.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
37 443.12 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
19.52%
Charge de dépôt maximale:
9.50%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
714
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.58
Longs trades:
1 581 (46.93%)
Courts trades:
1 788 (53.07%)
Facteur de profit:
0.56
Rendement attendu:
-27.82 USD
Bénéfice moyen:
53.61 USD
Perte moyenne:
-185.14 USD
Pertes consécutives maximales:
39 (-5 893.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-121 983.01 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.75%
Prévision annuelle:
34.01%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
123 992.99 USD
Maximal:
162 037.82 USD (117.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.18% (162 037.82 USD)
Par fonds propres:
36.07% (131 186.19 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3349
|archived
|17
|USDJPY
|3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|19K
|archived
|-112K
|USDJPY
|28
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|12K
|archived
|0
|USDJPY
|696
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +9 761.88 USD
Pire transaction: -121 983 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +975.75 USD
Perte consécutive maximale: -5 893.23 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
MEXIntGroup-Real
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 8
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 2
Aucun avis
