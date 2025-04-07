SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BTC Breakout MT5
Tibor Horvath

BTC Breakout MT5

Tibor Horvath
0 avis
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 -4%
ICMarkets-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
82
Bénéfice trades:
29 (35.36%)
Perte trades:
53 (64.63%)
Meilleure transaction:
18.67 AUD
Pire transaction:
-18.60 AUD
Bénéfice brut:
141.62 AUD (924 254 pips)
Perte brute:
-199.20 AUD (1 293 138 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (30.33 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
30.33 AUD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Activité de trading:
1.02%
Charge de dépôt maximale:
79.81%
Dernier trade:
8 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
43 minutes
Facteur de récupération:
-0.48
Longs trades:
82 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
0.71
Rendement attendu:
-0.70 AUD
Bénéfice moyen:
4.88 AUD
Perte moyenne:
-3.76 AUD
Pertes consécutives maximales:
16 (-58.25 AUD)
Perte consécutive maximale:
-58.25 AUD (16)
Croissance mensuelle:
2.09%
Prévision annuelle:
25.37%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
99.00 AUD
Maximal:
121.18 AUD (23.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.86% (121.18 AUD)
Par fonds propres:
3.56% (34.14 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -44
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -369K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.67 AUD
Pire transaction: -19 AUD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +30.33 AUD
Perte consécutive maximale: -58.25 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
16.29 × 7
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Buy the 'BTC Breakout MT5' Trading Robot (Expert Advisor) for MetaTrader 5 in MetaTrader Market


Aucun avis
2025.09.24 07:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 01:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 14:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 10:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 10:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 02:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 06:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 06:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 17:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 03:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.25 01:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 09:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.23 02:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 00:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 05:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 04:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.07 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.07 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BTC Breakout MT5
1000 USD par mois
-4%
0
0
USD
942
AUD
23
100%
82
35%
1%
0.71
-0.70
AUD
12%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.