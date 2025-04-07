SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Kebun Akun and GFA
Yelena Claudia

Kebun Akun and GFA

Yelena Claudia
0 avis
Fiabilité
45 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 58%
XMGlobal-Real 30
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
108
Bénéfice trades:
86 (79.62%)
Perte trades:
22 (20.37%)
Meilleure transaction:
104.16 USD
Pire transaction:
-376.63 USD
Bénéfice brut:
1 492.55 USD (3 454 593 pips)
Perte brute:
-449.54 USD (77 354 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (246.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
246.34 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
89.31%
Charge de dépôt maximale:
2.10%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
2.77
Longs trades:
69 (63.89%)
Courts trades:
39 (36.11%)
Facteur de profit:
3.32
Rendement attendu:
9.66 USD
Bénéfice moyen:
17.36 USD
Perte moyenne:
-20.43 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-12.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-376.63 USD (1)
Croissance mensuelle:
6.32%
Prévision annuelle:
76.64%
Algo trading:
11%
Prélèvement par solde:
Absolu:
123.36 USD
Maximal:
376.63 USD (10.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.36% (376.63 USD)
Par fonds propres:
33.06% (906.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 85
BTCUSD 21
AUDCAD 1
GBPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 711
BTCUSD 331
AUDCAD 2
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 71K
BTCUSD 3.3M
AUDCAD 216
GBPUSD -18
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +104.16 USD
Pire transaction: -377 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +246.34 USD
Perte consécutive maximale: -12.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 30" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 5
0.00 × 2
TiranForex-Live
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.02 × 44
KOT-Live2
0.03 × 62
XMGlobal-Real 9
0.03 × 31
ICMarkets-Live10
0.04 × 51
ICMarketsSC-Live26
0.08 × 103
XMGlobal-Real 30
0.61 × 313
VantageFXInternational-Live 2
0.76 × 431
VantageFXInternational-Live 4
0.76 × 463
XMGlobal-Real 46
0.86 × 665
Axi-US888-Live
0.86 × 36
VantageFXInternational-Live 6
1.00 × 1
XMGlobal-Real 2
1.67 × 338
PacificUnionLLC-Live
1.80 × 10
BDSwissGlobal-Real04
2.00 × 1
RoboForex-Pro-2
2.13 × 8
XMGlobal-Real 41
2.50 × 18
RoboForex-ProCent-3
2.93 × 137
FBS-Real-6
3.67 × 3
2025.09.18 07:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 08:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 03:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 00:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.21 15:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.18 13:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.15 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 20:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 07:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 04:31
Share of trading days is too low
2025.04.21 06:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.20 09:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 02:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 10:55
Trading operations on the account were performed for only 19 days. This comprises 12.93% of days out of the 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 10:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.04% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 10:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
