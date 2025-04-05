SignauxSections
NIKOLAI POTEMKIN

Forrex25

NIKOLAI POTEMKIN
0 avis
25 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -18%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
85
Bénéfice trades:
37 (43.52%)
Perte trades:
48 (56.47%)
Meilleure transaction:
982.82 RUB
Pire transaction:
-816.02 RUB
Bénéfice brut:
7 296.08 RUB (7 981 pips)
Perte brute:
-10 788.20 RUB (11 614 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (958.56 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
1 231.91 RUB (2)
Ratio de Sharpe:
-0.15
Activité de trading:
81.47%
Charge de dépôt maximale:
110.55%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
-0.64
Longs trades:
54 (63.53%)
Courts trades:
31 (36.47%)
Facteur de profit:
0.68
Rendement attendu:
-41.08 RUB
Bénéfice moyen:
197.19 RUB
Perte moyenne:
-224.75 RUB
Pertes consécutives maximales:
6 (-1 392.85 RUB)
Perte consécutive maximale:
-1 392.85 RUB (6)
Croissance mensuelle:
-5.65%
Prévision annuelle:
-68.51%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 619.80 RUB
Maximal:
5 423.92 RUB (45.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.79% (5 423.92 RUB)
Par fonds propres:
66.64% (12 321.16 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDrfd 75
GBPUSDrfd 10
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDrfd -64
GBPUSDrfd 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDrfd -4.1K
GBPUSDrfd 430
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +982.82 RUB
Pire transaction: -816 RUB
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +958.56 RUB
Perte consécutive maximale: -1 392.85 RUB

