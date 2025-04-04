SignauxSections
Przemyslaw Bogdan

Prudent Trend Follower

Przemyslaw Bogdan
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 13%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
51
Bénéfice trades:
31 (60.78%)
Perte trades:
20 (39.22%)
Meilleure transaction:
7.16 EUR
Pire transaction:
-15.96 EUR
Bénéfice brut:
102.17 EUR (13 713 pips)
Perte brute:
-76.45 EUR (10 791 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (22.17 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
24.62 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
61.42%
Charge de dépôt maximale:
88.90%
Dernier trade:
32 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.90
Longs trades:
31 (60.78%)
Courts trades:
20 (39.22%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
0.50 EUR
Bénéfice moyen:
3.30 EUR
Perte moyenne:
-3.82 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-18.77 EUR)
Perte consécutive maximale:
-18.77 EUR (5)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
68%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
28.54 EUR (11.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.22% (28.54 EUR)
Par fonds propres:
22.24% (47.29 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 14
AUDUSD 9
GBPUSD 7
EURJPY 7
USDJPY 5
AUDNZD 2
USDCAD 2
GBPCHF 1
GBPJPY 1
EURGBP 1
AUDCAD 1
NZDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -13
AUDUSD 14
GBPUSD 11
EURJPY -11
USDJPY 21
AUDNZD 5
USDCAD -17
GBPCHF 5
GBPJPY 4
EURGBP 3
AUDCAD 4
NZDCAD 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -1.3K
AUDUSD 1.4K
GBPUSD 1.1K
EURJPY -1.7K
USDJPY 2.8K
AUDNZD 916
USDCAD -2.6K
GBPCHF 442
GBPJPY 557
EURGBP 256
AUDCAD 594
NZDCAD 488
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.16 EUR
Pire transaction: -16 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +22.17 EUR
Perte consécutive maximale: -18.77 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.35 × 107
Exness-MT5Real3
0.40 × 5
FusionMarkets-Live
0.65 × 77
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.84 × 187
RazeGlobalMarkets-Server
0.86 × 96
RoboForex-ECN
1.07 × 1411
TitanFX-MT5-01
1.11 × 94
Exness-MT5Real12
1.14 × 7
Bybit-Live
1.25 × 4
FPMarketsSC-Live
1.38 × 8
VantageInternational-Live 10
1.55 × 118
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.60 × 212
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 148
ICMarketsSC-MT5-2
1.87 × 994
Coinexx-Live
1.92 × 13
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
OneRoyal-Server
2.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live
2.04 × 333
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
Darwinex-Live
2.57 × 146
Axiory-Live
2.57 × 61
DooTechnology-Live
2.85 × 68
78 plus...
Mon Système de Swing Trading Discipliné pour l'Investisseur Prudent

Bienvenue. Si vous recherchez une stratégie entièrement transparente où la préservation du capital est la priorité absolue, vous êtes au bon endroit. J'ai conçu ce signal comme un système de Swing Trading méthodique et discipliné, créé spécifiquement pour l'investisseur prudent.

1. Ma Philosophie et Ma Méthodologie Technique

Ma stratégie est basée à 100% sur l'analyse technique classique, et mon objectif est d'atteindre une croissance stable avec une volatilité minimale des fonds propres (equity). Pour y parvenir, j'ai défini un ensemble de règles claires et objectives :

  • Définition de la Tendance (H4) : Pour éliminer toute subjectivité, je détermine la direction principale de la transaction sur la base d'une seule règle claire : la position du prix par rapport à la Moyenne Mobile Exponentielle (MME) de 200 périodes sur l'horizon de temps H4. Je n'ouvre des positions qu'en accord avec cette tendance principale.
  • Entrée Précise (H1) : J'ouvre des positions sur l'horizon de temps H1 lors des replis (pullbacks) vers la zone de support/résistance dynamique définie par la MME50. Je filtre également mes entrées à l'aide du RSI(14) pour éviter de "courir après" un marché en état de surachat ou de survente.
  • Instruments : J'applique ma stratégie sur les paires de devises majeures et liquides : EURUSD, GBPUSD et EURJPY.
  • Aucune Méthode Risquée : Je N'UTILISE PAS de grille (grid), de martingale ou de moyennage à la baisse. Chaque transaction que je prends est une décision distincte et mûrement réfléchie, basée sur mes règles.

2. La Pierre Angulaire : Ma Gestion Rigoureuse des Risques

Chaque paramètre de risque dans ma stratégie est clairement défini et non négociable. C'est mon engagement envers vous :

  • Concentration Maximale : Je ne garde qu'une seule position ouverte à la fois. Cela élimine le risque de corrélation et protège notre capital d'une surexposition.
  • Taille de Position Fixe : J'ouvre chaque transaction avec une taille de lot fixe et minimale de 0.01. Cette discipline est cruciale pour maintenir un faible drawdown et une courbe de capital lisse.
  • Stop Loss Professionnel : Mon Stop Loss n'est pas une valeur fixe. Je le calcule de manière professionnelle pour chaque transaction en me basant sur l'indicateur Average True Range (ATR14), ce qui lui permet de s'adapter à la volatilité actuelle du marché.
  • Ratio Risque/Rendement Positif (R:R > 1.5) : Je n'entre pas dans une transaction à moins que le profit potentiel ne soit au moins 1,5 fois supérieur au risque que je prends.
  • Objectifs de Drawdown : J'ai conçu ma stratégie pour maintenir un drawdown relatif des fonds propres (equity) inférieur à 15% et un drawdown du solde inférieur à 5%.

3. Mes Recommandations & Transparence Totale

  • Courtier : J'exécute ce signal sur un compte réel chez IC Markets pour garantir des spreads faibles et une exécution de haute qualité. Je recommande un courtier avec des caractéristiques similaires (ECN/STP).
  • Effet de levier : Mon signal est entièrement optimisé pour des comptes avec un effet de levier de 1:30 (norme ESMA), ce qui le rend sûr et conforme à la réglementation.
  • Capital : J'ai intentionnellement lancé ce signal avec un dépôt de 200 EUR pour prouver sa viabilité et mon contrôle strict du risque, même avec un capital minimal. Pour les nouveaux abonnés, je recommande un solde de départ de 300-500 EUR pour disposer d'une marge de sécurité confortable.
  • VPS : L'utilisation d'un VPS à faible latence est essentielle pour une copie correcte des transactions et pour éviter tout décalage.

Avez-vous des questions sur ma stratégie ? N'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires. Je valorise la communication ouverte et je suis toujours heureux d'expliquer chaque aspect de mon approche.

2025.09.28 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.21 11:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 23:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 08:18 2025.07.22 08:18:41  

A New Chapter: The New Trading Strategy Is Now Officially Live

Hello everyone,

I'd like to officially announce an important update. Effective today, this signal is now operating under a new, fully disciplined trading strategy designed to deliver stable, long-term growth with maximum capital preservation.

You can find a detailed breakdown of its rules and philosophy in the main 'Description' section of my signal. This is our new rulebook, and I will be adhering to it without exception.

THE CORE PILLARS OF THIS NEW APPROACH ARE:

> Capital Preservation Above All: Your investment safety is the number one priority.

> Zero Guesswork: 100% rule-based trading to eliminate emotional decisions.

> Professional Risk Management: Only one trade at a time, fixed lot size, and a strict R:R > 1.5.

This marks my commitment to full transparency and to building a signal you can trust for the long run. I invite you to read the full description and ask any questions you may have in the comments.

We are starting an exciting new phase. Thank you for being a part of it.

Best regards,
Przemyslaw Bogdan

2025.07.17 13:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.17 13:23
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.96% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 16:13
Share of trading days is too low
2025.07.11 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 15:13
Share of trading days is too low
2025.07.11 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 00:34
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 15.96% of days out of the 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 00:34
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 19:47
Share of trading days is too low
2025.06.24 18:47
Share of trading days is too low
2025.06.23 09:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 09:49
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 15.58% of days out of the 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 09:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
