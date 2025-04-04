Mon Système de Swing Trading Discipliné pour l'Investisseur Prudent

Bienvenue. Si vous recherchez une stratégie entièrement transparente où la préservation du capital est la priorité absolue, vous êtes au bon endroit. J'ai conçu ce signal comme un système de Swing Trading méthodique et discipliné, créé spécifiquement pour l'investisseur prudent.

1. Ma Philosophie et Ma Méthodologie Technique

Ma stratégie est basée à 100% sur l'analyse technique classique, et mon objectif est d'atteindre une croissance stable avec une volatilité minimale des fonds propres (equity). Pour y parvenir, j'ai défini un ensemble de règles claires et objectives :

Définition de la Tendance (H4) : Pour éliminer toute subjectivité, je détermine la direction principale de la transaction sur la base d'une seule règle claire : la position du prix par rapport à la Moyenne Mobile Exponentielle (MME) de 200 périodes sur l'horizon de temps H4. Je n'ouvre des positions qu'en accord avec cette tendance principale.

Pour éliminer toute subjectivité, je détermine la direction principale de la transaction sur la base d'une seule règle claire : la position du prix par rapport à la Moyenne Mobile Exponentielle (MME) de 200 périodes sur l'horizon de temps H4. Je n'ouvre des positions qu'en accord avec cette tendance principale. Entrée Précise (H1) : J'ouvre des positions sur l'horizon de temps H1 lors des replis (pullbacks) vers la zone de support/résistance dynamique définie par la MME50. Je filtre également mes entrées à l'aide du RSI(14) pour éviter de "courir après" un marché en état de surachat ou de survente.

J'ouvre des positions sur l'horizon de temps H1 lors des replis (pullbacks) vers la zone de support/résistance dynamique définie par la MME50. Je filtre également mes entrées à l'aide du RSI(14) pour éviter de "courir après" un marché en état de surachat ou de survente. Instruments : J'applique ma stratégie sur les paires de devises majeures et liquides : EURUSD, GBPUSD et EURJPY.

J'applique ma stratégie sur les paires de devises majeures et liquides : EURUSD, GBPUSD et EURJPY. Aucune Méthode Risquée : Je N'UTILISE PAS de grille (grid), de martingale ou de moyennage à la baisse. Chaque transaction que je prends est une décision distincte et mûrement réfléchie, basée sur mes règles.

2. La Pierre Angulaire : Ma Gestion Rigoureuse des Risques

Chaque paramètre de risque dans ma stratégie est clairement défini et non négociable. C'est mon engagement envers vous :

Concentration Maximale : Je ne garde qu'une seule position ouverte à la fois . Cela élimine le risque de corrélation et protège notre capital d'une surexposition.

Je ne garde . Cela élimine le risque de corrélation et protège notre capital d'une surexposition. Taille de Position Fixe : J'ouvre chaque transaction avec une taille de lot fixe et minimale de 0.01 . Cette discipline est cruciale pour maintenir un faible drawdown et une courbe de capital lisse.

J'ouvre chaque transaction avec une . Cette discipline est cruciale pour maintenir un faible drawdown et une courbe de capital lisse. Stop Loss Professionnel : Mon Stop Loss n'est pas une valeur fixe. Je le calcule de manière professionnelle pour chaque transaction en me basant sur l'indicateur Average True Range (ATR14), ce qui lui permet de s'adapter à la volatilité actuelle du marché.

Mon Stop Loss n'est pas une valeur fixe. Je le calcule de manière professionnelle pour chaque transaction en me basant sur l'indicateur Average True Range (ATR14), ce qui lui permet de s'adapter à la volatilité actuelle du marché. Ratio Risque/Rendement Positif (R:R > 1.5) : Je n'entre pas dans une transaction à moins que le profit potentiel ne soit au moins 1,5 fois supérieur au risque que je prends.

Je n'entre pas dans une transaction à moins que le profit potentiel ne soit au moins 1,5 fois supérieur au risque que je prends. Objectifs de Drawdown : J'ai conçu ma stratégie pour maintenir un drawdown relatif des fonds propres (equity) inférieur à 15% et un drawdown du solde inférieur à 5%.

3. Mes Recommandations & Transparence Totale

Courtier : J'exécute ce signal sur un compte réel chez IC Markets pour garantir des spreads faibles et une exécution de haute qualité. Je recommande un courtier avec des caractéristiques similaires (ECN/STP).

J'exécute ce signal sur un compte réel chez IC Markets pour garantir des spreads faibles et une exécution de haute qualité. Je recommande un courtier avec des caractéristiques similaires (ECN/STP). Effet de levier : Mon signal est entièrement optimisé pour des comptes avec un effet de levier de 1:30 (norme ESMA), ce qui le rend sûr et conforme à la réglementation.

Mon signal est entièrement optimisé pour des comptes avec un (norme ESMA), ce qui le rend sûr et conforme à la réglementation. Capital : J'ai intentionnellement lancé ce signal avec un dépôt de 200 EUR pour prouver sa viabilité et mon contrôle strict du risque, même avec un capital minimal. Pour les nouveaux abonnés, je recommande un solde de départ de 300-500 EUR pour disposer d'une marge de sécurité confortable.

J'ai intentionnellement lancé ce signal avec un dépôt de pour prouver sa viabilité et mon contrôle strict du risque, même avec un capital minimal. Pour les nouveaux abonnés, je recommande un solde de départ de 300-500 EUR pour disposer d'une marge de sécurité confortable. VPS : L'utilisation d'un VPS à faible latence est essentielle pour une copie correcte des transactions et pour éviter tout décalage.

Avez-vous des questions sur ma stratégie ? N'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires. Je valorise la communication ouverte et je suis toujours heureux d'expliquer chaque aspect de mon approche.