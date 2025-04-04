Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live15 0.86 × 7 SwitchMarkets-Real 4.00 × 1 FXPIG-LIVE 4.29 × 7 FBS-Real-4 5.00 × 5 ICMarketsSC-Live04 6.63 × 8 XMGlobal-Real 10 12.84 × 43 XMGlobal-Real 14 13.29 × 52 XMGlobal-Real 28 14.21 × 142 RoboForex-Pro-3 14.70 × 20 TMGM.TradeMax-Live8 14.82 × 17 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou