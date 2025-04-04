SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GOLD 188
Mingze Yang

GOLD 188

Mingze Yang
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2025 34%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 001
Bénéfice trades:
618 (61.73%)
Perte trades:
383 (38.26%)
Meilleure transaction:
80.29 USD
Pire transaction:
-85.68 USD
Bénéfice brut:
4 175.13 USD (1 259 984 pips)
Perte brute:
-3 315.63 USD (1 488 822 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (76.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
214.05 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
1.75%
Charge de dépôt maximale:
32.69%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
93
Temps de détention moyen:
20 minutes
Facteur de récupération:
1.58
Longs trades:
388 (38.76%)
Courts trades:
613 (61.24%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
0.86 USD
Bénéfice moyen:
6.76 USD
Perte moyenne:
-8.66 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-136.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-520.35 USD (10)
Croissance mensuelle:
-15.93%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
542.52 USD (16.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.08% (542.52 USD)
Par fonds propres:
22.38% (395.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1001
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 860
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -229K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +80.29 USD
Pire transaction: -86 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +76.15 USD
Perte consécutive maximale: -136.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
Aucun avis
2025.09.25 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 04:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 19:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 15:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 05:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 13:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.05 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 11:39
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 08:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 07:43
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.07 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 03:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 02:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.05 01:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.04 22:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 06:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GOLD 188
33 USD par mois
34%
0
0
USD
1.7K
USD
26
0%
1 001
61%
2%
1.25
0.86
USD
25%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.