Naiqiang Cai

NK9999xauusd

Naiqiang Cai
0 avis
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 200 USD par mois
croissance depuis 2025 -2%
TradeMaxGlobal-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 107
Bénéfice trades:
662 (59.80%)
Perte trades:
445 (40.20%)
Meilleure transaction:
82.29 USD
Pire transaction:
-156.93 USD
Bénéfice brut:
3 086.38 USD (479 658 pips)
Perte brute:
-3 397.07 USD (567 583 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (56.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
121.14 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
25.91%
Charge de dépôt maximale:
216.71%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.40
Longs trades:
715 (64.59%)
Courts trades:
392 (35.41%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.28 USD
Bénéfice moyen:
4.66 USD
Perte moyenne:
-7.63 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-83.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-218.76 USD (4)
Croissance mensuelle:
74.00%
Prévision annuelle:
897.84%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
567.44 USD
Maximal:
770.68 USD (206.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.91% (598.53 USD)
Par fonds propres:
67.49% (16.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1090
BTCUSD 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -299
BTCUSD -12
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 31K
BTCUSD -119K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +82.29 USD
Pire transaction: -157 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +56.41 USD
Perte consécutive maximale: -83.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Opérateur de trading de niveau "or" NK, modèle de point pivot en lettre N pour l'or, système de trading bidirectionnel de capture. 
Aucun avis
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 15:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.07 05:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 02:30
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 04:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 03:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.24 13:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 00:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 00:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 13:58
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 12:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 08:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 05:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 06:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 21:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.18 01:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
