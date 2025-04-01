SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Ramadan Kareem
Bobby Fischer

Ramadan Kareem

Bobby Fischer
0 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 210%
XMGlobal-Real 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 694
Bénéfice trades:
1 508 (89.02%)
Perte trades:
186 (10.98%)
Meilleure transaction:
655.83 USD
Pire transaction:
-2 367.24 USD
Bénéfice brut:
48 445.71 USD (47 393 281 pips)
Perte brute:
-43 859.85 USD (58 643 284 pips)
Gains consécutifs maximales:
77 (2 288.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 865.81 USD (52)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
98.97%
Charge de dépôt maximale:
39.28%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.24
Longs trades:
968 (57.14%)
Courts trades:
726 (42.86%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
2.71 USD
Bénéfice moyen:
32.13 USD
Perte moyenne:
-235.81 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-18 395.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-18 395.33 USD (21)
Croissance mensuelle:
38.10%
Prévision annuelle:
462.26%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
19 500.29 USD (86.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
89.71% (19 500.29 USD)
Par fonds propres:
89.96% (18 633.43 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD# 1657
GOLDm# 37
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD# 4.6K
GOLDm# 29
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD# -11M
GOLDm# 27K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +655.83 USD
Pire transaction: -2 367 USD
Gains consécutifs maximales: 52
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +2 288.61 USD
Perte consécutive maximale: -18 395.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.02 21:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.28 12:24
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.97% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 00:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 00:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 08:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 02:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 08:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 08:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.39% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 21:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 19:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 08:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
