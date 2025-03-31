SignauxSections
Sergei Akimov

Splinter

Sergei Akimov
0 avis
Fiabilité
143 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 142%
Alpari-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
419
Bénéfice trades:
292 (69.68%)
Perte trades:
127 (30.31%)
Meilleure transaction:
38.78 USD
Pire transaction:
-30.55 USD
Bénéfice brut:
586.11 USD (47 017 pips)
Perte brute:
-436.41 USD (32 254 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (54.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
54.21 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
20.34%
Charge de dépôt maximale:
4.60%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.55
Longs trades:
272 (64.92%)
Courts trades:
147 (35.08%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
0.36 USD
Bénéfice moyen:
2.01 USD
Perte moyenne:
-3.44 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-54.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-54.71 USD (5)
Croissance mensuelle:
-7.31%
Prévision annuelle:
-88.69%
Algo trading:
22%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.22 USD
Maximal:
58.70 USD (26.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.43% (58.70 USD)
Par fonds propres:
5.66% (15.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY_i 146
AUDUSD_i 83
USDCHF_i 70
EURUSD_i 57
USDCAD_i 55
GBPUSD_i 4
NZDUSD_i 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY_i 61
AUDUSD_i 67
USDCHF_i 17
EURUSD_i -6
USDCAD_i 8
GBPUSD_i 2
NZDUSD_i 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY_i 7K
AUDUSD_i 5.3K
USDCHF_i 336
EURUSD_i 177
USDCAD_i 1.7K
GBPUSD_i 74
NZDUSD_i 178
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.78 USD
Pire transaction: -31 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +54.21 USD
Perte consécutive maximale: -54.71 USD

Pas de données

На текущий момент работает советник (алготрейдинг), особенности:

- всегда выставляется стоп-лосс (и тейк-профит);

- нет усреднений или мартингейла;

- нет замков (без хеджирования);

- работает по валютным парам USDJPY, AUDUSD, USDCHF. 

