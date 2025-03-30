SignauxSections
Bharat Maheshwari

Deer

Bharat Maheshwari
0 avis
Fiabilité
65 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 1%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
377
Bénéfice trades:
326 (86.47%)
Perte trades:
51 (13.53%)
Meilleure transaction:
24.08 USD
Pire transaction:
-77.93 USD
Bénéfice brut:
751.23 USD (692 707 pips)
Perte brute:
-746.88 USD (997 285 pips)
Gains consécutifs maximales:
82 (69.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
114.45 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
26.42%
Charge de dépôt maximale:
7.88%
Dernier trade:
21 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
0.03
Longs trades:
196 (51.99%)
Courts trades:
181 (48.01%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.01 USD
Bénéfice moyen:
2.30 USD
Perte moyenne:
-14.64 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-31.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-100.04 USD (4)
Croissance mensuelle:
4.74%
Prévision annuelle:
57.54%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
104.51 USD
Maximal:
144.80 USD (26.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.74% (144.80 USD)
Par fonds propres:
17.30% (83.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 104
XAUUSD 82
USDCAD 40
GBPUSD 29
BTCUSD 29
EURGBP 23
AUDUSD 17
GBPJPY 16
EURAUD 15
USDCHF 13
GBPCHF 6
USDJPY 2
AUDCHF 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 148
XAUUSD -52
USDCAD 9
GBPUSD -62
BTCUSD -22
EURGBP -14
AUDUSD 2
GBPJPY 7
EURAUD 5
USDCHF -21
GBPCHF 3
USDJPY 1
AUDCHF 0
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 6.7K
XAUUSD -90K
USDCAD 242
GBPUSD -3.3K
BTCUSD -218K
EURGBP -949
AUDUSD 125
GBPJPY 992
EURAUD 692
USDCHF -873
GBPCHF 266
USDJPY 98
AUDCHF 22
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.08 USD
Pire transaction: -78 USD
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +69.64 USD
Perte consécutive maximale: -31.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 13
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 9
FXOpen-MT5
0.11 × 9
Ava-Real 1-MT5
0.38 × 13
PurpleTrading-Live
0.40 × 5
GoMarkets-Live
0.52 × 79
Exness-MT5Real8
0.61 × 116
AdmiralMarkets-Live
1.00 × 4
AlfaForexRU-Real
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.17 × 254
Pepperstone-MT5-Live01
1.32 × 167
ICMarketsSC-MT5-2
1.79 × 191
ICMarketsSC-MT5-4
1.87 × 222
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
RoboForex-ECN
2.22 × 9
Exness-MT5Real31
2.32 × 74
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
Exness-MT5Real15
2.63 × 889
Exness-MT5Real5
3.58 × 83
Tickmill-Live
4.83 × 36
XMGlobal-MT5 4
9.00 × 1
7 plus...
Gold


Disclaimer : 

Unique experiences and past performances do not guarantee future results

If you are here for a overnight success please dont subscribe.


Aucun avis
2025.09.11 14:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 452 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 20:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 03:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 00:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 00:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 379 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 05:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 01:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 05:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 00:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 350 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 13:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 06:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 23:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.30 06:30
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.