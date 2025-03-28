Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXOpen-MT5 0.00 × 3 Exness-MT5Real28 0.00 × 1 Exness-MT5Real6 0.00 × 1 StriforLLC-Live 0.00 × 2 Just2Trade-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real2 0.05 × 59 Exness-MT5Real7 0.09 × 150 Coinexx-Live 0.09 × 11 ICMarketsEU-MT5 0.11 × 70 AlpariEvrasia-MT5 0.15 × 260 Tickmill-Live 0.17 × 6 Exness-MT5Real5 0.27 × 210 OctaFX-Real2 0.37 × 19 RoboForex-ECN 0.37 × 182 GoMarkets-Live 0.42 × 19 AlpariEvrasia-Real01 0.47 × 43 QTrade-Server 0.50 × 2 Exness-MT5Real15 0.50 × 2 TitanFX-MT5-01 0.53 × 824 RannForex-Server 0.60 × 5 AdmiralMarkets-MT5 0.63 × 56 FusionMarkets-Live 0.63 × 63 HTOTAL.RU-MT5 0.64 × 73 ICMarketsSC-MT5-2 0.69 × 283 ICMarkets-MT5 0.71 × 908 57 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou