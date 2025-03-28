SignauxSections
Neat Trading 2025
Alexander Gudov

Neat Trading 2025

Alexander Gudov
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 0%
Alpari-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
100
Bénéfice trades:
25 (25.00%)
Perte trades:
75 (75.00%)
Meilleure transaction:
202.32 USD
Pire transaction:
-88.03 USD
Bénéfice brut:
1 193.72 USD (1 127 301 pips)
Perte brute:
-1 176.67 USD (188 393 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (420.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
420.17 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
82.40%
Charge de dépôt maximale:
1.83%
Dernier trade:
30 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
0.02
Longs trades:
60 (60.00%)
Courts trades:
40 (40.00%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.17 USD
Bénéfice moyen:
47.75 USD
Perte moyenne:
-15.69 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-201.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-204.60 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
603.32 USD
Maximal:
683.35 USD (17.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.61% (683.24 USD)
Par fonds propres:
2.66% (100.38 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF 11
NZDUSD 9
EURGBP 7
GBPCAD 7
AVALANCH 7
SOLANA 5
EURUSD 5
COSMOS 4
GBPNZD 4
XAUUSD 4
BITCOIN CASH 4
BITCOIN 3
GBPUSD 3
CHAINLINK 3
USDCAD 3
ETHEREUM 3
NZDJPY 2
EURCAD 2
POLKADOT 2
CARDANO 2
GBPJPY 2
AUDUSD 2
UNISWAP 2
CHFJPY 2
EURJPY 1
EURCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF 294
NZDUSD -103
EURGBP -57
GBPCAD 5
AVALANCH -68
SOLANA -60
EURUSD -33
COSMOS -111
GBPNZD -55
XAUUSD -79
BITCOIN CASH 158
BITCOIN 77
GBPUSD 110
CHAINLINK -33
USDCAD -15
ETHEREUM -58
NZDJPY -12
EURCAD -53
POLKADOT -13
CARDANO -28
GBPJPY 111
AUDUSD -6
UNISWAP -65
CHFJPY 113
EURJPY 0
EURCHF -4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF 9.4K
NZDUSD -2.1K
EURGBP 1.3K
GBPCAD 226
AVALANCH -821
SOLANA -1.9K
EURUSD -859
COSMOS -859
GBPNZD -4.6K
XAUUSD -7.1K
BITCOIN CASH 13K
BITCOIN 951K
GBPUSD 3.2K
CHAINLINK -160
USDCAD -197
ETHEREUM -21K
NZDJPY -837
EURCAD -1.9K
POLKADOT -314
CARDANO -7K
GBPJPY 8K
AUDUSD -125
UNISWAP -1.4K
CHFJPY 3.5K
EURJPY 38
EURCHF -68
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +202.32 USD
Pire transaction: -88 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +420.17 USD
Perte consécutive maximale: -201.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXOpen-MT5
0.00 × 3
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
StriforLLC-Live
0.00 × 2
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.05 × 59
Exness-MT5Real7
0.09 × 150
Coinexx-Live
0.09 × 11
ICMarketsEU-MT5
0.11 × 70
AlpariEvrasia-MT5
0.15 × 260
Tickmill-Live
0.17 × 6
Exness-MT5Real5
0.27 × 210
OctaFX-Real2
0.37 × 19
RoboForex-ECN
0.37 × 182
GoMarkets-Live
0.42 × 19
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
QTrade-Server
0.50 × 2
Exness-MT5Real15
0.50 × 2
TitanFX-MT5-01
0.53 × 824
RannForex-Server
0.60 × 5
AdmiralMarkets-MT5
0.63 × 56
FusionMarkets-Live
0.63 × 63
HTOTAL.RU-MT5
0.64 × 73
ICMarketsSC-MT5-2
0.69 × 283
ICMarkets-MT5
0.71 × 908
57 plus...
Aucun avis
2025.10.16 19:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 13:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.16 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 09:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 02:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 12:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.28 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 10:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 08:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 07:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 05:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 05:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 04:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 04:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 03:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 02:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 01:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Neat Trading 2025
30 USD par mois
0%
0
0
USD
3.8K
USD
25
0%
100
25%
82%
1.01
0.17
USD
18%
1:500
Copier

