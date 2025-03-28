SignauxSections
Muhammad Siddique Ahmed Merchant

Ramadaan

0 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 26%
Tickmill-Live08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
460
Bénéfice trades:
391 (85.00%)
Perte trades:
69 (15.00%)
Meilleure transaction:
25.35 USD
Pire transaction:
-110.52 USD
Bénéfice brut:
1 160.07 USD (170 117 pips)
Perte brute:
-879.27 USD (428 512 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (118.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
118.86 USD (47)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
77.38%
Charge de dépôt maximale:
8.36%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.02
Longs trades:
316 (68.70%)
Courts trades:
144 (31.30%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
0.61 USD
Bénéfice moyen:
2.97 USD
Perte moyenne:
-12.74 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-109.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-158.32 USD (3)
Croissance mensuelle:
-11.19%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
275.54 USD (17.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.63% (275.54 USD)
Par fonds propres:
27.95% (292.59 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 125
GBPJPY 61
USDCAD 52
GBPUSD 51
EURUSD 43
NZDUSD 20
AUDUSD 18
GBPAUD 16
USDCHF 9
AUDJPY 9
AUDCAD 8
BTCUSD 6
NZDCAD 6
EURJPY 6
CADJPY 6
EURNZD 4
EURCAD 4
GBPCAD 4
USDJPY 3
XAGUSD 2
GBPCHF 2
EURGBP 2
GBPNZD 1
AUDNZD 1
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -79
GBPJPY 176
USDCAD 32
GBPUSD 15
EURUSD 90
NZDUSD -15
AUDUSD -3
GBPAUD 17
USDCHF 22
AUDJPY 21
AUDCAD -22
BTCUSD -28
NZDCAD 8
EURJPY 15
CADJPY 9
EURNZD -3
EURCAD -8
GBPCAD 3
USDJPY 6
XAGUSD 8
GBPCHF 19
EURGBP -8
GBPNZD 6
AUDNZD 1
NZDJPY 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -7.1K
GBPJPY 17K
USDCAD 1.8K
GBPUSD -1K
EURUSD 6K
NZDUSD -1.4K
AUDUSD 640
GBPAUD 1.9K
USDCHF 1.2K
AUDJPY 1.5K
AUDCAD -1.2K
BTCUSD -281K
NZDCAD 613
EURJPY 1.3K
CADJPY 718
EURNZD -195
EURCAD -693
GBPCAD 69
USDJPY 534
XAGUSD 155
GBPCHF 778
EURGBP -277
GBPNZD 505
AUDNZD 110
NZDJPY 18
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +25.35 USD
Pire transaction: -111 USD
Gains consécutifs maximales: 47
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +118.86 USD
Perte consécutive maximale: -109.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.14 × 28
ICMarkets-Live02
0.33 × 3
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
FusionMarkets-Live
1.03 × 630
Tickmill-Live09
1.05 × 617
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2813
TMGM.TradeMax-Live8
1.13 × 135
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
Aucun avis
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.18 14:05
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.41% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 11:45
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.62% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 06:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.03 12:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 00:06
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 03:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 02:30
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.07.09 04:42
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 07:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.27 11:47
No swaps are charged
2025.05.27 11:47
No swaps are charged
2025.05.27 04:20
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 12:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.04 13:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 11:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Ramadaan
30 USD par mois
26%
0
0
USD
710
USD
27
100%
460
85%
77%
1.31
0.61
USD
28%
1:500
