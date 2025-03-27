SignauxSections
Zhigang Liu

Liuzhigang

Zhigang Liu
0 avis
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -25%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8 670
Bénéfice trades:
5 432 (62.65%)
Perte trades:
3 238 (37.35%)
Meilleure transaction:
1 491.49 USD
Pire transaction:
-1 379.80 USD
Bénéfice brut:
89 028.58 USD (701 606 pips)
Perte brute:
-96 413.95 USD (945 395 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (351.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 553.22 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
64.24%
Charge de dépôt maximale:
82.14%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
1560
Temps de détention moyen:
51 minutes
Facteur de récupération:
-0.47
Longs trades:
5 084 (58.64%)
Courts trades:
3 586 (41.36%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-0.85 USD
Bénéfice moyen:
16.39 USD
Perte moyenne:
-29.78 USD
Pertes consécutives maximales:
36 (-1 205.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 004.44 USD (14)
Croissance mensuelle:
48.43%
Prévision annuelle:
587.57%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15 723.73 USD
Maximal:
15 796.87 USD (52.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.53% (15 796.87 USD)
Par fonds propres:
52.32% (9 659.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.cn 7874
GBPJPY.cn 580
USDJPY.cn 84
EURJPY.cn 67
EURUSD.cn 22
GBPUSD.cn 18
GBPAUD.cn 17
CHFJPY.cn 8
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.cn -148
GBPJPY.cn -4.4K
USDJPY.cn -1.4K
EURJPY.cn -877
EURUSD.cn 470
GBPUSD.cn -251
GBPAUD.cn -712
CHFJPY.cn -119
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.cn -203K
GBPJPY.cn -16K
USDJPY.cn -7.4K
EURJPY.cn -14K
EURUSD.cn 1.1K
GBPUSD.cn -988
GBPAUD.cn -3K
CHFJPY.cn -544
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 491.49 USD
Pire transaction: -1 380 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +351.35 USD
Perte consécutive maximale: -1 205.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlueberryMarkets-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 09:53
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 07:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 15:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.20 07:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.27 13:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.