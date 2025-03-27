SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Fabian
Fabian Perez Rodriguez

Fabian

Fabian Perez Rodriguez
0 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 243%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
56
Bénéfice trades:
38 (67.85%)
Perte trades:
18 (32.14%)
Meilleure transaction:
226.60 EUR
Pire transaction:
-239.56 EUR
Bénéfice brut:
4 508.72 EUR (51 699 pips)
Perte brute:
-2 671.77 EUR (29 484 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (665.47 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
665.47 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
0.54%
Charge de dépôt maximale:
88.24%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
2.29
Longs trades:
56 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.69
Rendement attendu:
32.80 EUR
Bénéfice moyen:
118.65 EUR
Perte moyenne:
-148.43 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-436.72 EUR)
Perte consécutive maximale:
-436.72 EUR (2)
Croissance mensuelle:
33.09%
Prévision annuelle:
401.55%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20.50 EUR
Maximal:
803.08 EUR (42.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.09% (803.08 EUR)
Par fonds propres:
9.00% (179.92 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
DE40 46
USTEC 10
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
DE40 2K
USTEC 122
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
DE40 19K
USTEC 3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +226.60 EUR
Pire transaction: -240 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +665.47 EUR
Perte consécutive maximale: -436.72 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5-5
6.82 × 44
ICMarketsSC-MT5-4
14.11 × 151
ICMarketsSC-MT5-2
20.03 × 307
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.25 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 12:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 14:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.15 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 07:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 07:54
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.49% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 12:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 09:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 15:16
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.35% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.08 11:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 12:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 12:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 18:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Fabian
30 USD par mois
243%
0
0
USD
1.7K
EUR
27
0%
56
67%
1%
1.68
32.80
EUR
36%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.