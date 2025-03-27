SignauxSections
Easy Asset Dashboard HTFX
Surachet Ratsamipongpaisal

Easy Asset Dashboard HTFX

Surachet Ratsamipongpaisal
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 5%
HTFXVULTD-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 743
Bénéfice trades:
1 018 (58.40%)
Perte trades:
725 (41.59%)
Meilleure transaction:
2 230.00 USD
Pire transaction:
-2 581.37 USD
Bénéfice brut:
159 142.26 USD (358 302 pips)
Perte brute:
-154 184.94 USD (351 986 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (662.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 263.50 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
89.42%
Charge de dépôt maximale:
54.38%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.20
Longs trades:
867 (49.74%)
Courts trades:
876 (50.26%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
2.84 USD
Bénéfice moyen:
156.33 USD
Perte moyenne:
-212.67 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-265.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 644.50 USD (4)
Croissance mensuelle:
-1.06%
Prévision annuelle:
-12.85%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
223.88 USD
Maximal:
24 276.94 USD (18.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.98% (24 276.94 USD)
Par fonds propres:
47.13% (51 649.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 340
AUDUSD 160
EURAUD 149
EURJPY 146
GBPUSD 144
GBPCHF 129
CHFJPY 129
AUDCHF 106
AUDNZD 105
NZDUSD 55
GBPCAD 43
EURCAD 42
AUDJPY 39
EURCHF 37
CADCHF 28
XAUUSD 27
GBPJPY 21
AUDCAD 17
NZDCHF 12
GBPNZD 5
GBPAUD 5
EURNZD 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -576
AUDUSD 5.5K
EURAUD -1.2K
EURJPY 10K
GBPUSD -1.3K
GBPCHF -7.6K
CHFJPY -5.9K
AUDCHF -536
AUDNZD -1.2K
NZDUSD 5.7K
GBPCAD -983
EURCAD 1.7K
AUDJPY -580
EURCHF 876
CADCHF 161
XAUUSD 1.8K
GBPJPY -54
AUDCAD 201
NZDCHF -402
GBPNZD 949
GBPAUD -846
EURNZD -855
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -1.2K
AUDUSD 11K
EURAUD -4.7K
EURJPY 30K
GBPUSD -2.1K
GBPCHF -12K
CHFJPY -18K
AUDCHF -672
AUDNZD -4.3K
NZDUSD 11K
GBPCAD -2.7K
EURCAD 5K
AUDJPY -1.6K
EURCHF 1.6K
CADCHF 83
XAUUSD -2.7K
GBPJPY -162
AUDCAD 579
NZDCHF -631
GBPNZD 3.3K
GBPAUD -2.7K
EURNZD -3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 230.00 USD
Pire transaction: -2 581 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +662.07 USD
Perte consécutive maximale: -265.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HTFXVULTD-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro-6
1.13 × 23
Tickmill-Live09
2.87 × 45
Easy Asset Dashboard
Aucun avis
2025.10.01 14:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 13:34
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.26 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 00:28
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 00:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.04 16:11
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.28 10:20
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 12:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
