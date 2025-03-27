SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SR Trade 1
Mohammad Fatkhus Surur

SR Trade 1

Mohammad Fatkhus Surur
0 avis
Fiabilité
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 2%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
68
Bénéfice trades:
16 (23.52%)
Perte trades:
52 (76.47%)
Meilleure transaction:
14.58 USD
Pire transaction:
-9.65 USD
Bénéfice brut:
124.59 USD (13 489 pips)
Perte brute:
-129.04 USD (13 060 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (21.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
21.12 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
24.94%
Charge de dépôt maximale:
23.99%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
-0.10
Longs trades:
33 (48.53%)
Courts trades:
35 (51.47%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.07 USD
Bénéfice moyen:
7.79 USD
Perte moyenne:
-2.48 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-26.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-31.33 USD (8)
Croissance mensuelle:
-27.05%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.69 USD
Maximal:
43.50 USD (103.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
59.48% (43.50 USD)
Par fonds propres:
12.28% (9.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDb 14
GBPUSDb 11
NZDUSDb 6
USDCADb 6
USDCHFb 6
EURAUDb 4
AUDUSDb 4
EURGBPb 2
USDJPYb 2
AUDJPYb 2
NZDJPYb 2
EURCHFb 2
GBPJPYb 1
CHFJPYb 1
CADJPYb 1
GBPCADb 1
CADCHFb 1
GBPAUDb 1
AUDCADb 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDb 11
GBPUSDb 36
NZDUSDb -13
USDCADb -4
USDCHFb -7
EURAUDb -8
AUDUSDb -8
EURGBPb -6
USDJPYb 3
AUDJPYb -3
NZDJPYb 4
EURCHFb -4
GBPJPYb -3
CHFJPYb 8
CADJPYb -2
GBPCADb -1
CADCHFb -2
GBPAUDb -3
AUDCADb -1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDb 1.2K
GBPUSDb 3.7K
NZDUSDb -880
USDCADb -484
USDCHFb -552
EURAUDb -1.2K
AUDUSDb -811
EURGBPb -477
USDJPYb 434
AUDJPYb -281
NZDJPYb 584
EURCHFb -324
GBPJPYb -381
CHFJPYb 1.1K
CADJPYb -236
GBPCADb -140
CADCHFb -161
GBPAUDb -491
AUDCADb -161
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.58 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +21.12 USD
Perte consécutive maximale: -26.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Trading with only three possibilities: small loss, small win, big win.

Swing trader method Using a risk of 1% - 2% of capital for each trade.

Every trade always uses SL and TP with a ratio of 1: 3

Opportunity only once, join us immediately SR Trade from SR Company


Aucun avis
2025.09.29 02:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 09:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.63% of days out of 316 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 06:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.25 16:21
Share of trading days is too low
2025.07.25 05:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 08:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 03:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 09:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 15:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 07:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.23 10:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 17:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.22 16:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.17 09:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.17 08:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SR Trade 1
30 USD par mois
2%
0
0
USD
32
USD
46
91%
68
23%
25%
0.96
-0.07
USD
59%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.