SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / RAI 3Paar 6Pro
Eugen Martian

RAI 3Paar 6Pro

Eugen Martian
0 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 134%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
180
Bénéfice trades:
129 (71.66%)
Perte trades:
51 (28.33%)
Meilleure transaction:
1 435.32 EUR
Pire transaction:
-440.04 EUR
Bénéfice brut:
8 507.57 EUR (16 976 pips)
Perte brute:
-4 054.86 EUR (9 954 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (830.07 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 435.32 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
38.36%
Charge de dépôt maximale:
107.98%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
5.67
Longs trades:
103 (57.22%)
Courts trades:
77 (42.78%)
Facteur de profit:
2.10
Rendement attendu:
24.74 EUR
Bénéfice moyen:
65.95 EUR
Perte moyenne:
-79.51 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-318.30 EUR)
Perte consécutive maximale:
-784.79 EUR (3)
Croissance mensuelle:
9.97%
Prévision annuelle:
120.92%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.74 EUR
Maximal:
784.79 EUR (14.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.89% (711.95 EUR)
Par fonds propres:
61.32% (3 343.75 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCHF 70
AUDCAD 67
AUDNZD 43
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCHF 1.7K
AUDCAD 2.3K
AUDNZD 1.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCHF 3.6K
AUDCAD 951
AUDNZD 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 435.32 EUR
Pire transaction: -440 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +830.07 EUR
Perte consécutive maximale: -318.30 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICTrading-MT5-4
0.12 × 17
FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.46 × 500
ICMarketsSC-MT5
0.46 × 13
Tickmill-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.28 × 369
Pepperstone-MT5-Live01
1.50 × 2
itexsys-Platform
2.00 × 3
Axiory-Live
2.03 × 38
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
RoboForex-ECN
3.75 × 4
Opogroup-Server1
3.85 × 13
VantageInternational-Live
4.72 × 68
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
FortunaMarkets-Server
10.91 × 54
RoboForex-Pro
11.64 × 88
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
GBEbrokers-LIVE
12.50 × 2
Swissquote-Server
13.00 × 2
Forex.com-Live 536
13.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
16.73 × 11
IFCMarketsLtd-Real
18.17 × 12
...
Aucun avis
2025.06.26 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 10:34
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 03:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.25 23:45
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 02:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.04.28 00:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.04 13:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 11:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.27 00:38
Share of trading days is too low
2025.03.27 00:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.26 23:34
Share of trading days is too low
2025.03.26 23:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.26 18:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.26 18:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.26 18:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.03.26 16:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.26 16:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.26 16:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
