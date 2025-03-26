SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FTM
Ooi Zizian

FTM

Ooi Zizian
0 avis
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -7%
FTMO-Server2
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
289
Bénéfice trades:
170 (58.82%)
Perte trades:
119 (41.18%)
Meilleure transaction:
242.78 USD
Pire transaction:
-275.56 USD
Bénéfice brut:
1 664.92 USD (17 040 283 pips)
Perte brute:
-2 410.36 USD (18 346 325 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (37.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
472.20 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
81.04%
Charge de dépôt maximale:
99.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
-0.67
Longs trades:
129 (44.64%)
Courts trades:
160 (55.36%)
Facteur de profit:
0.69
Rendement attendu:
-2.58 USD
Bénéfice moyen:
9.79 USD
Perte moyenne:
-20.26 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-65.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-564.95 USD (5)
Croissance mensuelle:
-0.25%
Prévision annuelle:
-0.83%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
862.45 USD
Maximal:
1 116.93 USD (10.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.89% (1 116.91 USD)
Par fonds propres:
4.29% (434.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 174
ETHUSD 36
XAUUSD 25
XRPUSD 21
EURAUD 11
NZDJPY 7
EURGBP 3
NZDUSD 3
AUDCHF 3
NZDCAD 2
EURCHF 2
GBPUSD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -878
ETHUSD 76
XAUUSD 105
XRPUSD 7
EURAUD -28
NZDJPY -10
EURGBP 6
NZDUSD -6
AUDCHF -18
NZDCAD -3
EURCHF 5
GBPUSD 0
USDCAD -3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -2M
ETHUSD 490K
XAUUSD 10K
XRPUSD 195K
EURAUD -4.4K
NZDJPY -1.4K
EURGBP 495
NZDUSD -274
AUDCHF -1.5K
NZDCAD -460
EURCHF 427
GBPUSD 42
USDCAD -421
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +242.78 USD
Pire transaction: -276 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +37.32 USD
Perte consécutive maximale: -65.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.06 20:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.01 22:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 23:58
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 20:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 20:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 09:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.25 09:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 21:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 18:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 15:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 17:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.22 16:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.21 17:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 15:26
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FTM
30 USD par mois
-7%
0
0
USD
9.3K
USD
26
0%
289
58%
81%
0.69
-2.58
USD
11%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.