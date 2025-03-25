SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BBTA
Rosli Alih

BBTA

Rosli Alih
0 avis
27 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -38%
RoboForex-Pro-5
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 514
Bénéfice trades:
1 385 (91.47%)
Perte trades:
129 (8.52%)
Meilleure transaction:
4.51 USD
Pire transaction:
-44.53 USD
Bénéfice brut:
1 022.61 USD (132 452 pips)
Perte brute:
-1 140.21 USD (132 508 pips)
Gains consécutifs maximales:
200 (119.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
171.04 USD (180)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
95.30%
Charge de dépôt maximale:
200.43%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.34
Longs trades:
1 018 (67.24%)
Courts trades:
496 (32.76%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-0.08 USD
Bénéfice moyen:
0.74 USD
Perte moyenne:
-8.84 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-274.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-274.46 USD (18)
Croissance mensuelle:
-58.04%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
117.60 USD
Maximal:
345.14 USD (55.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
61.57% (345.14 USD)
Par fonds propres:
92.39% (256.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 80
CHFJPY 77
NZDJPY 74
GBPJPY 71
EURNZD 69
AUDJPY 69
NZDCAD 67
GBPCAD 67
CADJPY 66
USDCHF 65
AUDCAD 64
GBPNZD 62
EURJPY 62
USDJPY 60
GBPUSD 60
NZDUSD 59
AUDUSD 59
GBPAUD 59
AUDCHF 58
EURAUD 58
EURUSD 57
GBPCHF 57
NZDCHF 56
USDCAD 38
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD 9
CHFJPY 18
NZDJPY 0
GBPJPY 16
EURNZD 38
AUDJPY 1
NZDCAD -31
GBPCAD 14
CADJPY -28
USDCHF -5
AUDCAD 0
GBPNZD 26
EURJPY 32
USDJPY 18
GBPUSD -3
NZDUSD -52
AUDUSD -15
GBPAUD 35
AUDCHF -45
EURAUD 5
EURUSD 0
GBPCHF -45
NZDCHF -93
USDCAD -14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD 1.5K
CHFJPY 2.5K
NZDJPY 44
GBPJPY 2.2K
EURNZD 6.4K
AUDJPY 75
NZDCAD -4.3K
GBPCAD 2K
CADJPY -4.1K
USDCHF -371
AUDCAD -28
GBPNZD 4.4K
EURJPY 4.6K
USDJPY 2.6K
GBPUSD -308
NZDUSD -5.3K
AUDUSD -1.5K
GBPAUD 5.4K
AUDCHF -3.6K
EURAUD 732
EURUSD 11
GBPCHF -3.7K
NZDCHF -7.3K
USDCAD -2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.51 USD
Pire transaction: -45 USD
Gains consécutifs maximales: 180
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +119.35 USD
Perte consécutive maximale: -274.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 62
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
RoboForex-Pro-4
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 96
RoboForex-ECN
0.00 × 22
Darwinex-Live-2
0.00 × 36
AxioryAsia-06Live
0.21 × 112
ICMarketsSC-Live23
0.44 × 32
Exness-Real9
0.57 × 23
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.58 × 12
RoboForex-Pro-5
1.24 × 128
Exness-Real16
1.86 × 42
RoboForex-Pro
2.43 × 47
FBS-Real-1
2.88 × 103
Alpari-Pro.ECN
3.67 × 3
Weltrade-Live
17.38 × 39
Day trading style and trade based on BBTA (Beck Basic Technical Analysis). Trade all currencies depending on which currency had the setup. For inquiries about trading methods/ money management/ risk management/ copytrade setup, please contact me at 014-2259040.
Aucun avis
2025.09.23 21:33
2025.09.23 21:33
2025.09.02 06:27
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.94% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 03:56
2025.08.13 22:48
2025.08.13 21:41
2025.08.13 14:26
2025.07.16 14:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.15 08:21
2025.07.08 12:05
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 11:05
2025.07.08 09:58
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 15:52
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 09:38
2025.07.03 08:31
2025.07.02 12:53
2025.07.01 03:07
2025.07.01 01:01
2025.06.06 05:37
