SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MULTICURRENCY
Valerij Mazurenko

MULTICURRENCY

Valerij Mazurenko
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 75 USD par mois
croissance depuis 2025 150%
RoboForex-ECN
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9 608
Bénéfice trades:
7 564 (78.72%)
Perte trades:
2 044 (21.27%)
Meilleure transaction:
398.47 USD
Pire transaction:
-56.61 USD
Bénéfice brut:
9 053.02 USD (522 019 pips)
Perte brute:
-5 748.11 USD (465 446 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (9.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
472.24 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
88.12%
Charge de dépôt maximale:
32.96%
Dernier trade:
45 il y a des minutes
Trades par semaine:
199
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
8.69
Longs trades:
4 973 (51.76%)
Courts trades:
4 635 (48.24%)
Facteur de profit:
1.57
Rendement attendu:
0.34 USD
Bénéfice moyen:
1.20 USD
Perte moyenne:
-2.81 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-380.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-380.44 USD (13)
Croissance mensuelle:
4.54%
Prévision annuelle:
55.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.23 USD
Maximal:
380.44 USD (7.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.23% (234.53 USD)
Par fonds propres:
42.51% (1 181.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 3564
USDJPY 3291
EURUSD 2656
XAUUSD 89
GBPUSD 8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 858
USDJPY 1K
EURUSD 1.3K
XAUUSD 147
GBPUSD 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 30K
USDJPY 7.9K
EURUSD 4.9K
XAUUSD 16K
GBPUSD 303
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +398.47 USD
Pire transaction: -57 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +9.98 USD
Perte consécutive maximale: -380.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
ICMarkets-Live24
0.00 × 4
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
JustForex-Live
0.18 × 85
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
Exness-Real3
0.21 × 24
LQD1-Live01
0.21 × 24
UniverseWheel-Live
0.22 × 18
EightcapLtd-Real2
0.25 × 72
IronFXBM-Real4
0.26 × 144
Pepperstone-Demo01
0.27 × 1234
ICMarkets-Live12
0.27 × 118
Axiory-Live
0.29 × 34
SFM-Live
0.31 × 112
Exness-Real18
0.31 × 16
RoboForexEU-ECN
0.33 × 283
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
ICMarketsSC-Live16
0.36 × 42
Axi-US07-Live
0.36 × 11
Tickmill-Live10
0.37 × 86
415 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Highly profitable trading system with low risks. For safe trading, your deposit should be at least $2,500.
Aucun avis
2025.09.16 23:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 21:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 19:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 20:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 18:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 19:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 08:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 08:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 07:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 06:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 08:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 01:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 09:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MULTICURRENCY
75 USD par mois
150%
0
0
USD
6.1K
USD
32
100%
9 608
78%
88%
1.57
0.34
USD
43%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.