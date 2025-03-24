- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
674
Bénéfice trades:
426 (63.20%)
Perte trades:
248 (36.80%)
Meilleure transaction:
119 973.31 THB
Pire transaction:
-41 382.71 THB
Bénéfice brut:
1 418 138.32 THB (13 437 pips)
Perte brute:
-615 943.54 THB (7 564 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (107 835.96 THB)
Bénéfice consécutif maximal:
119 973.31 THB (1)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
9.46%
Charge de dépôt maximale:
50.35%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
8.64
Longs trades:
352 (52.23%)
Courts trades:
322 (47.77%)
Facteur de profit:
2.30
Rendement attendu:
1 190.20 THB
Bénéfice moyen:
3 328.96 THB
Perte moyenne:
-2 483.64 THB
Pertes consécutives maximales:
26 (-36 222.50 THB)
Perte consécutive maximale:
-81 266.15 THB (6)
Croissance mensuelle:
-0.06%
Prévision annuelle:
-0.77%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 THB
Maximal:
92 899.55 THB (2.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.27% (92 899.55 THB)
Par fonds propres:
6.24% (244 330.00 THB)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|S50H25
|221
|S50M25
|176
|S50Z24
|127
|S50U25
|121
|GOZ24
|22
|GOH25
|5
|S50Z25
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|S50H25
|7.1K
|S50M25
|8.4K
|S50Z24
|7.5K
|S50U25
|4.8K
|GOZ24
|511
|GOH25
|-2.6K
|S50Z25
|-34
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|S50H25
|3.1K
|S50M25
|2.5K
|S50Z24
|812
|S50U25
|519
|GOZ24
|330
|GOH25
|-1.4K
|S50Z25
|-23
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +119 973.31 THB
Pire transaction: -41 383 THB
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +107 835.96 THB
Perte consécutive maximale: -36 222.50 THB
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TopTraderCo-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TopTraderCo-Live
|1.33 × 3
For tfex 60,000Baht for 1 contract
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
21%
1
24K
USD
USD
3.9M
THB
THB
60
97%
674
63%
9%
2.30
1 190.20
THB
THB
6%
1:1