Signaux / MetaTrader 4 / Tfex pure profid
Praphan Anupongongarch

Tfex pure profid

Praphan Anupongongarch
0 avis
Fiabilité
60 semaines
1 / 24K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 21%
TopTraderCo-Live
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
674
Bénéfice trades:
426 (63.20%)
Perte trades:
248 (36.80%)
Meilleure transaction:
119 973.31 THB
Pire transaction:
-41 382.71 THB
Bénéfice brut:
1 418 138.32 THB (13 437 pips)
Perte brute:
-615 943.54 THB (7 564 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (107 835.96 THB)
Bénéfice consécutif maximal:
119 973.31 THB (1)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
9.46%
Charge de dépôt maximale:
50.35%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
8.64
Longs trades:
352 (52.23%)
Courts trades:
322 (47.77%)
Facteur de profit:
2.30
Rendement attendu:
1 190.20 THB
Bénéfice moyen:
3 328.96 THB
Perte moyenne:
-2 483.64 THB
Pertes consécutives maximales:
26 (-36 222.50 THB)
Perte consécutive maximale:
-81 266.15 THB (6)
Croissance mensuelle:
-0.06%
Prévision annuelle:
-0.77%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 THB
Maximal:
92 899.55 THB (2.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.27% (92 899.55 THB)
Par fonds propres:
6.24% (244 330.00 THB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
S50H25 221
S50M25 176
S50Z24 127
S50U25 121
GOZ24 22
GOH25 5
S50Z25 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
S50H25 7.1K
S50M25 8.4K
S50Z24 7.5K
S50U25 4.8K
GOZ24 511
GOH25 -2.6K
S50Z25 -34
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
S50H25 3.1K
S50M25 2.5K
S50Z24 812
S50U25 519
GOZ24 330
GOH25 -1.4K
S50Z25 -23
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +119 973.31 THB
Pire transaction: -41 383 THB
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +107 835.96 THB
Perte consécutive maximale: -36 222.50 THB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TopTraderCo-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TopTraderCo-Live
1.33 × 3
For tfex 60,000Baht for 1 contract
Aucun avis
2025.09.24 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 13:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.15 09:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 08:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.13 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 06:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 14:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.11 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 12:37
No swaps are charged on the signal account
2025.06.03 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 10:17
No swaps are charged
2025.05.06 10:17
No swaps are charged
2025.05.06 04:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 17:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.