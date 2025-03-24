SignauxSections
Nam Gihun

Power Auto FX

Nam Gihun
0 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 77%
XMGlobal-MT5 7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
885
Bénéfice trades:
735 (83.05%)
Perte trades:
150 (16.95%)
Meilleure transaction:
1 208.72 USD
Pire transaction:
-1 206.80 USD
Bénéfice brut:
20 911.44 USD (127 948 pips)
Perte brute:
-8 598.22 USD (56 013 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (730.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 400.63 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.15%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
9.40
Longs trades:
589 (66.55%)
Courts trades:
296 (33.45%)
Facteur de profit:
2.43
Rendement attendu:
13.91 USD
Bénéfice moyen:
28.45 USD
Perte moyenne:
-57.32 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-1 310.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 310.17 USD (4)
Croissance mensuelle:
-0.19%
Prévision annuelle:
-0.92%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 310.17 USD (9.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.75% (1 310.17 USD)
Par fonds propres:
49.88% (15 894.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD# 353
NZDCAD# 203
EURGBP# 158
AUDNZD# 158
USDJPY# 13
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD# 4K
NZDCAD# 3.2K
EURGBP# 2.6K
AUDNZD# 2.4K
USDJPY# 65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD# 29K
NZDCAD# 12K
EURGBP# 10K
AUDNZD# 11K
USDJPY# 9.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 208.72 USD
Pire transaction: -1 207 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +730.08 USD
Perte consécutive maximale: -1 310.17 USD

자동 매매 프로그램입니다.
Aucun avis
