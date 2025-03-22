SignauxSections
Fu Gui Zhang

Banluncanghai

Fu Gui Zhang
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 115%
Exness-Real7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
664
Bénéfice trades:
309 (46.53%)
Perte trades:
355 (53.46%)
Meilleure transaction:
129.90 USD
Pire transaction:
-53.60 USD
Bénéfice brut:
2 675.31 USD (3 161 687 pips)
Perte brute:
-2 280.70 USD (1 654 714 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (115.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
199.55 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
42.23%
Charge de dépôt maximale:
80.75%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
1.28
Longs trades:
221 (33.28%)
Courts trades:
443 (66.72%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.59 USD
Bénéfice moyen:
8.66 USD
Perte moyenne:
-6.42 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-162.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-295.80 USD (16)
Croissance mensuelle:
-0.84%
Prévision annuelle:
-10.15%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11.11 USD
Maximal:
309.21 USD (32.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.89% (230.02 USD)
Par fonds propres:
28.60% (274.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USOIL 141
BTCUSD 123
US30 121
XAUUSD 58
DE30 52
US500 39
USDCHF 36
EURUSD 19
XAGUSD 18
AUDUSD 14
JP225 12
USDCAD 8
USDJPY 7
HK50 7
FR40 6
GBPUSD 2
AAPL 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USOIL 192
BTCUSD 463
US30 -195
XAUUSD 206
DE30 -27
US500 -23
USDCHF -70
EURUSD 35
XAGUSD -139
AUDUSD -3
JP225 -18
USDCAD 8
USDJPY -35
HK50 -1
FR40 0
GBPUSD 1
AAPL 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USOIL -1.7K
BTCUSD 1.4M
US30 -22K
XAUUSD 180K
DE30 -8.4K
US500 9.9K
USDCHF -2.7K
EURUSD -373
XAGUSD -3.5K
AUDUSD -377
JP225 -3K
USDCAD 892
USDJPY -1.4K
HK50 -1.3K
FR40 -8.1K
GBPUSD -13
AAPL 11
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +129.90 USD
Pire transaction: -54 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +115.00 USD
Perte consécutive maximale: -162.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live09
0.00 × 8
FBS-Real-6
0.00 × 63
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 6
TurnkeyFX-Live
0.30 × 122
FortFS-Real
0.34 × 134
Exness-Real
0.49 × 265
FxPro.com-Real04
1.00 × 19
Tickmill-Live09
1.00 × 15
Exness-Real7
1.53 × 1122
FxPro.com-Real01
3.12 × 43
XM.COM-Real 2
3.59 × 32
DPrimeVU-Live 7
3.77 × 13
Exness-Real4
9.72 × 206
Exness-Real2
11.15 × 92
Exness-Real6
14.92 × 1121
听说过缠论吗 ？
Aucun avis
2025.07.15 06:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.22 12:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 00:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 10:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.23 02:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.21 05:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 13:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.04.14 08:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 00:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.13 08:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.13 06:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 08:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 14:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 14:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 10:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 23:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 00:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 11:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 06:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Banluncanghai
30 USD par mois
115%
0
0
USD
763
USD
32
0%
664
46%
42%
1.17
0.59
USD
39%
1:500
Copier

