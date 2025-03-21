SignauxSections
Sorin Nicolae Coman

Sonic

Sorin Nicolae Coman
0 avis
Fiabilité
74 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 91%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
506
Bénéfice trades:
345 (68.18%)
Perte trades:
161 (31.82%)
Meilleure transaction:
68.68 USD
Pire transaction:
-30.12 USD
Bénéfice brut:
2 184.39 USD (120 949 pips)
Perte brute:
-743.71 USD (68 640 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (638.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
638.48 USD (37)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
46.07%
Charge de dépôt maximale:
12.40%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
10.49
Longs trades:
188 (37.15%)
Courts trades:
318 (62.85%)
Facteur de profit:
2.94
Rendement attendu:
2.85 USD
Bénéfice moyen:
6.33 USD
Perte moyenne:
-4.62 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-12.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-137.40 USD (6)
Croissance mensuelle:
0.84%
Prévision annuelle:
10.79%
Algo trading:
69%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.45 USD
Maximal:
137.40 USD (7.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.43% (62.88 USD)
Par fonds propres:
34.69% (1 115.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.r 212
EURNZD.r 70
GBPNZD.r 48
GBPCAD.r 44
NZDJPY.r 20
EURJPY.r 19
EURUSD.r 18
AUDJPY.r 17
CADCHF.r 14
GBPJPY.r 11
GBPAUD.r 8
AUDCAD.r 7
USDCHF.r 5
GBPCHF.r 4
EURGBP.r 4
GBPUSD.r 4
AUDUSD.r 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.r -54
EURNZD.r 747
GBPNZD.r 129
GBPCAD.r 142
NZDJPY.r 55
EURJPY.r 122
EURUSD.r 34
AUDJPY.r 48
CADCHF.r 45
GBPJPY.r 13
GBPAUD.r 25
AUDCAD.r 68
USDCHF.r 9
GBPCHF.r 12
EURGBP.r 26
GBPUSD.r 18
AUDUSD.r 2
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.r -4K
EURNZD.r -2.7K
GBPNZD.r 23K
GBPCAD.r 1.6K
NZDJPY.r 1.1K
EURJPY.r 10K
EURUSD.r 3.1K
AUDJPY.r 5.7K
CADCHF.r -112
GBPJPY.r 1.7K
GBPAUD.r 3.2K
AUDCAD.r 4.5K
USDCHF.r 836
GBPCHF.r 1.2K
EURGBP.r 1.6K
GBPUSD.r 1.2K
AUDUSD.r 200
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +68.68 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 37
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +638.48 USD
Perte consécutive maximale: -12.17 USD

Hybrid EA + Manual trading with calculated risk
Aucun avis
2025.09.22 01:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 21:26
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 20:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 10:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 23:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 01:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 03:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 23:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 15:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 03:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 18:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 12:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 02:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 15:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 15:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
