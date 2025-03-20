SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MT4 Lazy
Ting Yu Leung

MT4 Lazy

Ting Yu Leung
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 194%
Pepperstone-Edge12
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
924
Bénéfice trades:
782 (84.63%)
Perte trades:
142 (15.37%)
Meilleure transaction:
1 280.20 USD
Pire transaction:
-688.15 USD
Bénéfice brut:
12 291.72 USD (115 641 pips)
Perte brute:
-5 222.05 USD (93 638 pips)
Gains consécutifs maximales:
76 (2 373.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 373.45 USD (76)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
93.05%
Charge de dépôt maximale:
61.49%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
58
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
6.73
Longs trades:
235 (25.43%)
Courts trades:
689 (74.57%)
Facteur de profit:
2.35
Rendement attendu:
7.65 USD
Bénéfice moyen:
15.72 USD
Perte moyenne:
-36.78 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-519.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 050.42 USD (2)
Croissance mensuelle:
10.08%
Prévision annuelle:
122.28%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 050.42 USD (10.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.95% (802.74 USD)
Par fonds propres:
61.81% (2 787.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF 467
NZDCAD 33
CADJPY 25
EURUSD 25
NZDUSD 21
AUDCAD 20
EURNZD 19
GBPUSD 19
AUDUSD 18
USDJPY 18
EURAUD 17
USDSGD 17
AUDCHF 17
CHFJPY 17
GBPAUD 17
NZDJPY 17
EURCHF 16
GBPCAD 16
AUDSGD 15
GBPCHF 15
USDCAD 14
EURCAD 14
AUDJPY 14
CADCHF 14
GBPSGD 11
NZDCHF 8
AUDNZD 8
EURJPY 4
SGDJPY 3
EURSGD 3
EURGBP 1
GBPJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF -715
NZDCAD 298
CADJPY 208
EURUSD 506
NZDUSD 483
AUDCAD 256
EURNZD 304
GBPUSD 293
AUDUSD 300
USDJPY 178
EURAUD 168
USDSGD 307
AUDCHF 733
CHFJPY 182
GBPAUD 228
NZDJPY 185
EURCHF 377
GBPCAD 141
AUDSGD 357
GBPCHF 583
USDCAD 168
EURCAD 169
AUDJPY 161
CADCHF 217
GBPSGD 79
NZDCHF 502
AUDNZD -255
EURJPY 279
SGDJPY 108
EURSGD 120
EURGBP 92
GBPJPY 56
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF -20K
NZDCAD 4.9K
CADJPY 3.8K
EURUSD 2.8K
NZDUSD 2.8K
AUDCAD 2.1K
EURNZD -1.8K
GBPUSD 2.9K
AUDUSD 2.8K
USDJPY 1.5K
EURAUD -1.2K
USDSGD 2.6K
AUDCHF 1.8K
CHFJPY -1.3K
GBPAUD 2.4K
NZDJPY 1.6K
EURCHF 2.4K
GBPCAD 2.5K
AUDSGD 2.2K
GBPCHF 539
USDCAD 2.1K
EURCAD 2.2K
AUDJPY -1.9K
CADCHF 2.1K
GBPSGD 1.8K
NZDCHF 533
AUDNZD 75
EURJPY -1.2K
SGDJPY 455
EURSGD 451
EURGBP 148
GBPJPY 179
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 280.20 USD
Pire transaction: -688 USD
Gains consécutifs maximales: 76
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +2 373.45 USD
Perte consécutive maximale: -519.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
Axi.SVG-US10-Live
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 182
ICMarketsSC-Live19
0.26 × 155
ICMarketsSC-Live32
0.36 × 308
Pepperstone-Edge12
0.56 × 2363
ICMarketsSC-Live07
0.58 × 1805
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live24
0.79 × 542
Coinexx-Demo
1.00 × 4
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live08
1.68 × 129
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 24
ATCBrokers-Live 1
1.81 × 590
ICMarketsSC-Live23
1.86 × 14
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
2.31 × 70
ICMarketsSC-Live09
2.36 × 11
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
GlobalPrime-Live
2.92 × 24
31 plus...
Aucun avis
2025.09.25 12:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 07:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 06:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 22:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 21:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 05:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 02:58
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 01:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 02:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 00:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 20:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 17:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 14:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.20 04:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.20 03:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.20 02:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 12:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.18 21:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
