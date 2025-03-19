SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Flyme2theMooon FM19MT5
Cheang Jia Kang

Flyme2theMooon FM19MT5

Cheang Jia Kang
0 avis
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -64%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
107
Bénéfice trades:
44 (41.12%)
Perte trades:
63 (58.88%)
Meilleure transaction:
20.33 USD
Pire transaction:
-13.24 USD
Bénéfice brut:
234.62 USD (26 167 pips)
Perte brute:
-269.79 USD (24 025 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (36.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
36.05 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
34.92%
Charge de dépôt maximale:
111.69%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.39
Longs trades:
61 (57.01%)
Courts trades:
46 (42.99%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-0.33 USD
Bénéfice moyen:
5.33 USD
Perte moyenne:
-4.28 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-77.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-77.18 USD (12)
Croissance mensuelle:
-66.71%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
45.98 USD
Maximal:
90.37 USD (58.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.58% (27.32 USD)
Par fonds propres:
47.34% (19.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 26
NZDJPY 9
EURAUD 8
EURUSD 7
GBPUSD 7
USDCAD 6
GBPNZD 5
NZDCAD 4
XTIUSD 4
USDJPY 3
USDCHF 3
CHFJPY 3
GBPJPY 3
CADJPY 3
AUDJPY 2
XAGUSD 2
EURGBP 2
AUDUSD 2
AUDCHF 2
GBPCHF 2
NZDCHF 1
EURCHF 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 50
NZDJPY 5
EURAUD 18
EURUSD -27
GBPUSD -22
USDCAD -8
GBPNZD -8
NZDCAD -5
XTIUSD -12
USDJPY -7
USDCHF -25
CHFJPY -8
GBPJPY 19
CADJPY 3
AUDJPY -8
XAGUSD -4
EURGBP 28
AUDUSD -8
AUDCHF -10
GBPCHF -3
NZDCHF 0
EURCHF 0
EURJPY -5
NZDUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.3K
NZDJPY 1.2K
EURAUD 3.2K
EURUSD -2.2K
GBPUSD -1.9K
USDCAD -609
GBPNZD -1.1K
NZDCAD -311
XTIUSD -852
USDJPY -965
USDCHF -1.6K
CHFJPY -1.2K
GBPJPY 2.8K
CADJPY 629
AUDJPY -846
XAGUSD -79
EURGBP 2.2K
AUDUSD -772
AUDCHF -382
GBPCHF -223
NZDCHF 15
EURCHF 10
EURJPY -401
NZDUSD 150
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.33 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +36.05 USD
Perte consécutive maximale: -77.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
XMTrading-MT5 2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.36 × 11
PUPrime-Live
1.00 × 6
ICMarketsSC-MT5
2.05 × 131
ICMarketsSC-MT5-2
2.77 × 1232
GOMarketsMU-Live
2.82 × 11
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.87 × 17067
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
RoboForex-ECN
4.23 × 1316
Darwinex-Live
4.73 × 871
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
5.20 × 10
Exness-MT5Real7
5.47 × 15
Tickmill-Live
5.50 × 36
Valutrades-Live
5.50 × 10
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
XM.COM-MT5
5.67 × 540
42 plus...
Aucun avis
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 14:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 13:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 12:35
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 23:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 08:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.