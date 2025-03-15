SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BTC and ETH
Trung Nguyen Chi

BTC and ETH

Trung Nguyen Chi
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 280%
Tickmill-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
66
Bénéfice trades:
58 (87.87%)
Perte trades:
8 (12.12%)
Meilleure transaction:
37.56 USD
Pire transaction:
-6.85 USD
Bénéfice brut:
416.45 USD (1 543 092 pips)
Perte brute:
-22.95 USD (108 803 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (101.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
145.57 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.74
Activité de trading:
77.52%
Charge de dépôt maximale:
35.28%
Dernier trade:
6 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
57.45
Longs trades:
61 (92.42%)
Courts trades:
5 (7.58%)
Facteur de profit:
18.15
Rendement attendu:
5.96 USD
Bénéfice moyen:
7.18 USD
Perte moyenne:
-2.87 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-4.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-6.85 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.05%
Prévision annuelle:
0.57%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
6.85 USD (2.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.61% (6.85 USD)
Par fonds propres:
81.17% (100.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 31
BTCUSD 19
US500 9
XAUUSD 5
EURNZD 1
USDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD 254
BTCUSD 90
US500 46
XAUUSD 3
EURNZD 1
USDJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD 435K
BTCUSD 901K
US500 98K
XAUUSD 229
EURNZD 136
USDJPY 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +37.56 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +101.83 USD
Perte consécutive maximale: -4.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.20 × 5
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.44 × 50
ICMarketsSC-MT5
2.19 × 197
ICMarketsSC-MT5-2
2.27 × 1049
ICMarketsEU-MT5-5
3.00 × 18
Aglobe-Live
3.00 × 4
Exness-MT5Real3
3.83 × 6
VantageInternational-Live
4.25 × 4
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
4.88 × 8
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.12 × 34
FusionMarkets-Live
6.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
6.12 × 213
TradeMaxGlobal-Live
6.38 × 91
24 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.01 06:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 07:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 09:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.30 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 03:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.23 13:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 14:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 09:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BTC and ETH
30 USD par mois
280%
0
0
USD
881
USD
25
0%
66
87%
78%
18.14
5.96
USD
81%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.