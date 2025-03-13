SignauxSections
Ionut Funduianu

Fusion growth

Ionut Funduianu
0 avis
Fiabilité
59 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 20%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 861
Bénéfice trades:
1 544 (82.96%)
Perte trades:
317 (17.03%)
Meilleure transaction:
22.12 EUR
Pire transaction:
-86.88 EUR
Bénéfice brut:
2 048.41 EUR (661 283 pips)
Perte brute:
-1 946.03 EUR (260 886 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (46.81 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
95.98 EUR (29)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
29.90%
Charge de dépôt maximale:
98.77%
Dernier trade:
20 il y a des minutes
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
0.17
Longs trades:
826 (44.38%)
Courts trades:
1 035 (55.62%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.06 EUR
Bénéfice moyen:
1.33 EUR
Perte moyenne:
-6.14 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-58.00 EUR)
Perte consécutive maximale:
-474.34 EUR (6)
Croissance mensuelle:
30.01%
Prévision annuelle:
364.10%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
531.00 EUR
Maximal:
618.08 EUR (86.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
86.46% (618.08 EUR)
Par fonds propres:
55.87% (335.56 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1101
XAUUSD 481
NAS100 238
AUDUSD 16
GBPUSD 14
GER40 5
BTCUSD 4
US500 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -483
XAUUSD 485
NAS100 108
AUDUSD 0
GBPUSD 3
GER40 4
BTCUSD 1
US500 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -20K
XAUUSD 49K
NAS100 350K
AUDUSD 81
GBPUSD 266
GER40 14K
BTCUSD 7.1K
US500 613
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +22.12 EUR
Pire transaction: -87 EUR
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +46.81 EUR
Perte consécutive maximale: -58.00 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 7
Coinexx-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.89 × 594
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
FusionMarkets-Live 2
1.76 × 80
ICMarketsSC-Live24
2.03 × 90
Exness-Real9
2.47 × 163
EagleFX-Live
2.71 × 7
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
Varchev-Real
3.73 × 15
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Fusion Growth it is about growing an account that I already lost 90% of it and see if I can bring it back to positive

I will trade based on Price reaction at some Ema's 8, 21, 55, 89 on 5 min and 30 min charts and also at round numbers, more often in the direction of Ema's

Aucun avis
2025.09.24 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 17:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 388 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 07:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 02:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 08:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
