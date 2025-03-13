- Croissance
Trades:
1 861
Bénéfice trades:
1 544 (82.96%)
Perte trades:
317 (17.03%)
Meilleure transaction:
22.12 EUR
Pire transaction:
-86.88 EUR
Bénéfice brut:
2 048.41 EUR (661 283 pips)
Perte brute:
-1 946.03 EUR (260 886 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (46.81 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
95.98 EUR (29)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
29.90%
Charge de dépôt maximale:
98.77%
Dernier trade:
20 il y a des minutes
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
0.17
Longs trades:
826 (44.38%)
Courts trades:
1 035 (55.62%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.06 EUR
Bénéfice moyen:
1.33 EUR
Perte moyenne:
-6.14 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-58.00 EUR)
Perte consécutive maximale:
-474.34 EUR (6)
Croissance mensuelle:
30.01%
Prévision annuelle:
364.10%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
531.00 EUR
Maximal:
618.08 EUR (86.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
86.46% (618.08 EUR)
Par fonds propres:
55.87% (335.56 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1101
|XAUUSD
|481
|NAS100
|238
|AUDUSD
|16
|GBPUSD
|14
|GER40
|5
|BTCUSD
|4
|US500
|2
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-483
|XAUUSD
|485
|NAS100
|108
|AUDUSD
|0
|GBPUSD
|3
|GER40
|4
|BTCUSD
|1
|US500
|0
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-20K
|XAUUSD
|49K
|NAS100
|350K
|AUDUSD
|81
|GBPUSD
|266
|GER40
|14K
|BTCUSD
|7.1K
|US500
|613
Meilleure transaction: +22.12 EUR
Pire transaction: -87 EUR
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +46.81 EUR
Perte consécutive maximale: -58.00 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 7
Coinexx-Live
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.89 × 594
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
FusionMarkets-Live 2
|1.76 × 80
ICMarketsSC-Live24
|2.03 × 90
Exness-Real9
|2.47 × 163
EagleFX-Live
|2.71 × 7
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
Varchev-Real
|3.73 × 15
Exness-Real16
|4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
Fusion Growth it is about growing an account that I already lost 90% of it and see if I can bring it back to positive
I will trade based on Price reaction at some Ema's 8, 21, 55, 89 on 5 min and 30 min charts and also at round numbers, more often in the direction of Ema's
