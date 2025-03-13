SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Testing101
Alhadir Lingga Paripurna

Testing101

Alhadir Lingga Paripurna
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 176%
MaxrichGroup-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
201
Bénéfice trades:
124 (61.69%)
Perte trades:
77 (38.31%)
Meilleure transaction:
428.14 USD
Pire transaction:
-372.80 USD
Bénéfice brut:
12 901.34 USD (249 492 pips)
Perte brute:
-9 542.96 USD (170 424 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (1 545.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 545.88 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
16.38%
Charge de dépôt maximale:
1.42%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
1.48
Longs trades:
151 (75.12%)
Courts trades:
50 (24.88%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
16.71 USD
Bénéfice moyen:
104.04 USD
Perte moyenne:
-123.93 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-1 064.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 070.13 USD (5)
Croissance mensuelle:
76.11%
Prévision annuelle:
923.42%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
30.25 USD
Maximal:
2 276.72 USD (50.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.69% (1 602.66 USD)
Par fonds propres:
11.47% (155.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_MRG 196
GBPJPY_MRG 1
USDJPY_MRG 1
CADJPY_MRG 1
CHFJPY_MRG 1
EURJPY_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG 3.4K
GBPJPY_MRG -68
USDJPY_MRG 7
CADJPY_MRG 12
CHFJPY_MRG 5
EURJPY_MRG -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG 80K
GBPJPY_MRG -1K
USDJPY_MRG 99
CADJPY_MRG 180
CHFJPY_MRG 82
EURJPY_MRG -37
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +428.14 USD
Pire transaction: -373 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +1 545.88 USD
Perte consécutive maximale: -1 064.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

testing101
Aucun avis
2025.09.19 04:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 12:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.16 14:19
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 18:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.17 14:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 03:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.07 16:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.18 14:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.13 08:53
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.03.13 08:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.13 08:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Testing101
30 USD par mois
176%
0
0
USD
3.4K
USD
30
0%
201
61%
16%
1.35
16.71
USD
32%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.