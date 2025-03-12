SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / XAU NorthEast
Jian Zhang

XAU NorthEast

Jian Zhang
0 avis
Fiabilité
74 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 54%
GMI-Live09
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 160
Bénéfice trades:
1 442 (66.75%)
Perte trades:
718 (33.24%)
Meilleure transaction:
632.71 USD
Pire transaction:
-1 073.00 USD
Bénéfice brut:
17 349.85 USD (558 751 pips)
Perte brute:
-10 371.73 USD (337 352 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (6.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 834.00 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
23.51%
Charge de dépôt maximale:
67.86%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
1.66
Longs trades:
1 316 (60.93%)
Courts trades:
844 (39.07%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
3.23 USD
Bénéfice moyen:
12.03 USD
Perte moyenne:
-14.45 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-36.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 214.15 USD (14)
Croissance mensuelle:
11.96%
Prévision annuelle:
145.18%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 577.39 USD
Maximal:
4 214.15 USD (57.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.66% (3 924.98 USD)
Par fonds propres:
30.51% (2 273.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDpro 1919
AUDCADpro 35
EURJPYpro 32
GBPAUDpro 25
GBPJPYpro 20
USDJPYpro 18
USDCADpro 17
EURUSDpro 17
AUDUSDpro 15
USDCHFpro 15
NZDCADpro 15
EURGBPpro 11
GBPUSDpro 10
AUDJPYpro 5
AUDNZDpro 4
CHFJPYpro 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDpro 6.9K
AUDCADpro 123
EURJPYpro -8
GBPAUDpro -10
GBPJPYpro -7
USDJPYpro -24
USDCADpro -1
EURUSDpro 0
AUDUSDpro -13
USDCHFpro -1
NZDCADpro 40
EURGBPpro 2
GBPUSDpro -8
AUDJPYpro 2
AUDNZDpro 9
CHFJPYpro 1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDpro 229K
AUDCADpro 399
EURJPYpro -1.1K
GBPAUDpro -1.3K
GBPJPYpro -924
USDJPYpro -3.6K
USDCADpro 5
EURUSDpro 33
AUDUSDpro -1.2K
USDCHFpro -26
NZDCADpro 166
EURGBPpro 166
GBPUSDpro -728
AUDJPYpro 296
AUDNZDpro 331
CHFJPYpro 151
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +632.71 USD
Pire transaction: -1 073 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +6.54 USD
Perte consécutive maximale: -36.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GMI-Live09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Enter the market with Buylimit orders and profit by stoploss.
Aucun avis
2025.09.30 11:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 11:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 04:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.13 14:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.05 11:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 17:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 02:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 00:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 04:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 03:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 08:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 17:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.19 10:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 01:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 08:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 314 days of the signal's entire lifetime.
