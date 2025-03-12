SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / NI 3
Jucelino De Sousa Coutinho

NI 3

Jucelino De Sousa Coutinho
0 avis
Fiabilité
40 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 51%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
102
Bénéfice trades:
93 (91.17%)
Perte trades:
9 (8.82%)
Meilleure transaction:
81.65 EUR
Pire transaction:
-225.78 EUR
Bénéfice brut:
957.91 EUR (28 601 pips)
Perte brute:
-577.89 EUR (33 407 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (133.19 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
196.68 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.63%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
1.68
Longs trades:
60 (58.82%)
Courts trades:
42 (41.18%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
3.73 EUR
Bénéfice moyen:
10.30 EUR
Perte moyenne:
-64.21 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-173.49 EUR)
Perte consécutive maximale:
-225.78 EUR (1)
Croissance mensuelle:
7.72%
Prévision annuelle:
93.62%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
225.78 EUR (26.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.12% (193.56 EUR)
Par fonds propres:
55.16% (408.62 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 96
EURGBP 6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 396
EURGBP 37
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -5.9K
EURGBP 1.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +81.65 EUR
Pire transaction: -226 EUR
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +133.19 EUR
Perte consécutive maximale: -173.49 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesCorp-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-MT5
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Valutrades-Live
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 10
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 14
StriforSVG-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
ActivTradesCorp-Server
0.25 × 2714
AdmiralMarkets-Live
0.27 × 26
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.30 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
0.50 × 2
Just2Trade-MT5
0.50 × 4
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 3
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
Exness-MT5Real
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.02 × 143
RoboForex-Pro
2.44 × 75
ICMarketsSC-MT5
2.50 × 2
FxPro-MT5
2.80 × 5
Eightcap-Live
3.00 × 2
4 plus...
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
NI 3
30 USD par mois
51%
0
0
USD
2K
EUR
40
0%
102
91%
100%
1.65
3.73
EUR
55%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.